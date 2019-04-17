Мамаев считает, что заявления прокуратуры противоречат словам президента России

Полузащитник «Краснодара» Павла Мамаева обратил внимание на слова президента России Владимира Путина по поводу выбора адекватной меры пресечения для обвиняемых.

«Хотелось обратить внимание суда на недавние слова президента о том, что надо стараться выбирать адекватную меру пресечения», — сказал спортсмен.

Футболист также отметил, что все здравомыслящие люди страны понимаю, что заключение под стражу является чрезмерной мерой пресечения, так как ни он, ни Кокорин, ни другие фигуранты дела не являются опасными преступниками.

«Здравый смысл должен когда-нибудь взять своё. Прошу изменить меру пресечения. То, что заявляет прокуратура, идёт вопреки словам нашего президента и нашего государства», — добавил Мамаев.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Мосгорсуд начал рассмотрение апелляции по изменению меры пресечения по делу Кокорина и Мамаева.