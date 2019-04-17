Мосгорсуд начал рассмотрение апелляции по изменению меры пресечения по делу Кокорина и Мамаева

В Московском городском суде начали рассмотрение апелляционной жалобы по изменению меры пресечения по делу футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также друга компании Александра Протасовицкого.

Отмечается, что сторона защиты просит у суда любую другую меру пресечения, кроме заключения под стражу.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее адвокат Павла Мамаева заявил о провокациях со стороны прокурора.