«Не место для протестов»: граффити болельщиков «Динамо» на стене Цоя вызвали неоднозначную реакцию

Народный артист России и поклонник московского «Динамо» Лев Лещенко раскритиковал болельщиков бело-голубых, которые нарисовали граффити в цветах команды «Перемен требуют наши сердца» на стене памяти Виктора Цоя. По его словам, им стоило выбрать другую площадку для протестов против клуба. Однако спортивный журналист Василий Уткин считает, что это место не стоит считать неприкосновенным. Отец солиста группы «Кино» Роберт Цой признался, что спокойно относится к ситуации.

«Это не их стена»

Среди поклонников футбола широкий резонанс вызвал поступок болельщиков «Динамо», закрасивших стену музыканта Виктора Цоя на Арбате. Мнения сторонних наблюдателей кардинально разошлись: одни считают, что надпись «Перемен требуют наши сердца», выполненная в бело-голубых цветах команды, оскорбляет память солиста группы «Кино». Другие же не склонны рассматривать произошедшее как акт вандализма.

Так, известный российский журналист Василий Уткин напомнил, что само по себе появление данного места изначально было противозаконным.

«Что, эта стена как-то неприкосновенно и высокохудожественно исписана? Вроде нет. И надпись напоминает о «Динамо» только ассоциативно — благодаря цвету. А по сути это самая знаменитая строчка Цоя», — написал Уткин.

Схожую позицию выразил и российский композитор, музыкант и футбольный болельщик Юрий Лоза. Он отметил, что стена не носит официального статуса памятника, в связи с чем каждый имеет право писать на ней любые высказывания, в том числе напрямую не относящиеся к творчеству группы «Кино».

«Она является общей собственностью. В данном случае фанаты «Динамо» ничем не хуже поклонников Цоя. Они имеют столько же прав, такие же граждане России. Увидели бесхозную стену и решили на ней что-то нарисовать», — цитирует музыканта «Чемпионат».

Тем не менее количество недовольных значительно превысило число тех, кто одобрил действия фанатов или отнёсся к ним нейтрально. Так, народный артист России и поклонник бело-голубых Лев Лещенко раскритиковал молодых людей за неуместное поведение.

«Есть пресса, выходите туда, никто не запрещает. Тем более перемены в «Динамо» скоро начнутся, апрель уже идёт. Не могу назвать эту акцию вандализмом, но это неправильно. Это не их стена и не то место, где надо заниматься такого рода протестами», — подчеркнул певец.

К всеобщему негодованию присоединился и известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Вы думаете, это нормально?» — написал журналист.

Возмущённые пользователи социальных сетей начали оставлять гневные комментарии на странице «Динамо». Некоторые из них заявили, что к ответственности стоит призвать как болельщиков, так и сам клуб. Кроме того, по их мнению, активную позицию должны занять и власти столицы. Однако в префектуре Центрального административного округа отметили, что не намерены избавляться от надписи.

«Хотим перемен в игре и результатах команды»

Напомним, что надпись «Перемен требуют наши сердца», представляющая собой строчку из песни группы «Кино» «Перемен», появилась на стене Цоя в ночь перед матчем 23-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Краснодаром». В скором времени группа болельщиков московской команды выступила с обращением, в котором объяснила свои действия. По словам фанатов, акция в первую очередь была обращена к руководству клуба и не имела цель оскорбить музыканта или его поклонников.

«Хотим перемен в игре и результатах команды и возвращения на родной стадион, чтобы клубом управляли профессионалы, которые думали бы не только о своих кошельках, но и о его судьбе и болельщиках. Мы использовали строчку из песни Цоя, которая для нас имеет актуальность как никогда, сделали это красиво, тем самым мы отдали дань уважения его творчеству», — отметили они.

Интересно, что в самом «Динамо» положительно отреагировали на случившееся, несмотря на явную критику в свой адрес. На официальной странице команды в Instagram был объявлен конкурс, в котором первому разместившему фото с надписью были обещаны билеты на встречу с «Краснодаром».

История получила неожиданное продолжение спустя два дня. Один из фанатов московского «Спартака» заклеил на граффити логотип бело-голубых — стилизованную букву «Д» — портретом Цоя. Молодой человек признался, что болельщики «Динамо» нанесли ему личную обиду. По его словам, они не только неуважительно отнеслись к памяти музыканта, но и опорочили репутацию собственной команды.

«Это затронуло мои личные струны. Несколько струн, как на гитаре. Динамовцы забрали слоган Цоя и якобы присвоили себе, на святом месте осквернили наш памятник своим желанием показать неизвестно что. Этим плакатом я хотел отразить, что Виктор — голос улиц, рождённый здесь и поддерживаемый ими, — ворвался на стадионы, где все в едином порыве кричали его песни», — заявил болельщик.

Кроме того, он посоветовал фанатам выбрать другое место для выражения своего недовольства.

На данный момент на акцию динамовцев из близких самого музыканта отреагировал лишь его отец Роберт Цой. Он подчеркнул, что не считает произошедшее актом вандализма.

«Всё-таки прошло уже 30 лет, я отношусь к этому спокойно. Во многих городах такие места вообще ликвидировали. Главное, что это остаётся в памяти народа. Мне не особо обидно, что стену закрасили. К тому же такие поползновения совершаются не впервые», — цитирует Цоя-старшего «Чемпионат».