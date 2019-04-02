«Футбольная Ла Скала»: почему разгорелась дискуссия вокруг судьбы главного миланского стадиона

Президент «Милана» Паоло Скарони подтвердил информацию о том, что в скором времени «Стадион Джузеппе Меацца» может прекратить своё существование, так как недалеко от него планируют возвести новую арену. По мнению бывшего вратаря сборной Италии Марко Амелии, это позволит россонери и «Интеру» вернуться на прежний уровень и вновь претендовать на престижные трофеи. Однако против сноса легендарного «Сан-Сиро» выступили местные активисты, а также мэр Милана Джузеппе Сала.

Новость о том, что легендарный «Стадион Джузеппе Меацца», также известный как «Сан-Сиро», в скором времени может прекратить своё существование, вызвала бурную реакцию не только со стороны болельщиков, но и футбольных функционеров, экспертов, бывших и действующих игроков. Дискуссии о целесообразности сноса домашней арены сразу двух команд — «Милана» и «Интера» — не утихают спустя несколько дней после официального подтверждения этой информации.

Так, бывший вратарь сборной Италии Марко Амелия, выступавший за россонери с 2010 по 2014 год, поддержал идею строительства нового стадиона, который, по его мнению, будет способствовать развитию обоих коллективов.

«Когда я читал новости, думал обо всех играх, которые я провёл на «Сан-Сиро». Однако мне кажется, иногда необходимо заглянуть в будущее, чтобы расти дальше. Это позволит «Милану» и «Интеру» снова вернуться на высокий уровень», — заявил Амелия в интервью Rai Radio 1 Sport.

Напомним, что руководства обеих миланских клубов пришли к соглашению о возведении нового спортивного объекта в конце марта, хотя меморандум о совместном сотрудничестве в данной сфере был подписан ещё в ноябре прошлого года. Спустя несколько дней президент 18-кратного чемпиона Италии Паоло Скарони подтвердил предположения многих болельщиков о том, что «Стадион Джузеппе Меацца» будет снесён.

«Я буду скучать по «Сан-Сиро», но больше всего мне не хватает побеждающего «Милана». Моя задача — дать команде самый красивый стадион в мире, а это станет возможным только в том случае, если мы будем строить его с нуля. Реконструкция невозможна по объективным причинам: нельзя проводить работы, когда на поле каждые три дня проходят матчи, а переезд из города на три года кажется мне неприемлемым», — приводит слова функционера Il Sole 24.

Инициативу поддержал и главный тренер россонери Дженнаро Гаттузо. Он отметил важность «Стадиона Джузеппе Меацца» для всех болельщиков, однако подтвердил, что именно он отчасти не позволяет коллективу двигаться дальше.

«Сан-Сиро» в наших сердцах. Проходя мимо него, ты чувствуешь воспоминания и эмоции, которые он вызывает. Он навсегда останется великим, однако я соглашусь с решением клуба ради того, чтобы мы имели возможность соревноваться на равных с другими командами», — заявил Гаттузо.

Со схожей позицией выступило и руководство «Интера». Его исполнительный директор Алессандро Антонелло отметил важность наличия современной арены не только для его клуба, но и для всего города в целом.

Однако для осуществления этих планов одного желания владельцев клубов оказалось недостаточно. Строительство должны одобрить власти Милана, а его мэр Джузеппе Сала подчеркнул, что реконструкция «Сан-Сиро» для него предпочтительнее, чем строительство нового объекта.

«Я бы хотел провести работы на существующей арене. Все мы понимаем, что стадион без возможности дальнейшего развития едва ли имеет будущее. Однако мне бы хотелось, чтобы они сделали чёткое предложение. В любом случае, это пойдёт на пользу Милану», — рассказал политик Sky Italia.

Кроме того, против сноса «Стадиона Джузеппе Меацца» выступили и местные активисты. Представитель одной из политических партий Пьетро Татарелла призвал провести референдум по этому вопросу. Он выразил уверенность в том, что сумеет собрать 15 тыс. подписей за сохранение «одного из главных символов города».

При этом бывший президент «Милана» Адриано Галлиани предложил альтернативный вариант развития событий. Он призвал не торопиться со сносом арены, так как она сможет принести пользу командам даже в том случае, если не будет использоваться по прямому назначению.

«Признаюсь, что весьма болезненно воспринял идею снести «Сан-Сиро» или просто оставить его пустовать. Но его можно использовать не только как футбольную арену. Говорю это как миланист и как житель города», — приводит слова Галлиани портал Calciomercato.

В том, что легендарный стадион должен продолжить своё существование, уверен и экс-защитник россонери Джузеппе Панкаро.

«Я поддерживаю идею со стадионом, принадлежащим клубу, это выведет его на один уровень с европейскими топ-коллективами. Это экономическая и спортивная необходимость. Но «Сан-Сиро» — это Ла Скала футбола. Его нужно сохранить как памятник для будущих поколений и болельщиков всего мира», — заявил бывший игрок Radio Rossonera.

«Сан-Сиро» был построен в 1926 году. Тогда его вместимость составляла около 35 тыс. человек. Со временем он был несколько раз реконструирован, а количество место возросло до 80 тыс. Во многом это стало возможно благодаря тому, что с 1947 года его поле делили между собой одни из самых популярных клубов Италии.

Последняя масштабная реконструкция относится к началу 1990-х годов. Она была приурочена к чемпионату мира — 1990, когда арена приняла несколько встреч группового этапа, а также матчи 1/8 и 1/4 финала. Кроме того, на «Стадионе Джузеппе Меацца» дважды решалась судьба главного трофея Лиги чемпионов — в 2001 и 2016 году.

На то, что инфраструктура «Сан-Сиро» давно устарела, сетовал и Скарони. По его словам, она не позволяет «Милану» двигаться вперёд и выходить на уровень европейских топ-клубов.

«Наш доход остался таким же, каким он был в 2003 году, в то время как «Реал» и «Манчестер Юнайтед» приближаются к €1 млрд. Только увеличив его, мы сможем купить футболистов, выйти в Лигу Чемпионов и, возможно, даже снова победить в ней. Поэтому нам необходимо отправиться в это путешествие, вооружившись новой и эффективной инфраструктурой», — цитирует Скарони Football Italia.

По задумке владельцев «Милана» и «Интера», новая арена будет возведена к 2023 году в той же части города, что и «Сан-Сиро». Её вместимость может составить 60 тыс. зрителей.