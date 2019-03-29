«Против Сёмина была развёрнута травля»: Кикнадзе о тренере «Локомотива», работе с молодёжью и реконструкции арены

В пятницу на стадионе «РЖД Арена» состоялась большая пресс-конференция нового генерального директора столичного «Локомотива» Василия Кикнадзе. Впервые после назначения на пост функционер рассказал о планах и задачах, стоящих перед клубом, выразил поддержку главному тренеру команды Юрию Сёмину, назвал стоимость реконструкции домашней арены и объяснил, почему возмущён передачей прав на трансляцию матчей РПЛ клубному каналу «Зенита».

О должности и принципах работы в клубе

Василий Кикнадзе был назначен генеральным директором «Локомотива» 29 декабря 2018 года. На этом посту функционер, с 2013-го входящий в совет директоров клуба, сменил Илью Геркуса, под руководством которого красно-зелёные выиграли Кубок России и стали чемпионами страны.

Теперь перед клубом и его новым начальником стоят долгосрочные и амбициозные задачи, о которых Кикнадзе рассказал журналистам лично.

«Я — консерватор, так что базовая отправная точка — это разработка концепции на пять лет. Надеюсь, в мае она будет утверждена советом директоров. Мой контракт рассчитан на такой же срок, но я не обольщаюсь, знаю, что в любой момент эта история может закончиться. Относительно команды: для нас принципиально ежегодное участие в еврокубках. К тому же необходимо улучшить состояние клуба за счёт привлечения новых инвесторов и партнёров», — поделился планами Кикнадзе.

О работе с молодыми футболистами, звёздами и ветеранами клуба

Также Кикнадзе отметил, что в ближайшее время в клубе не появится спортивный директор, а всю работу трансферного комитета он будет курировать лично. При этом гендиректор красно-зелёных подчеркнул, что приоритетной задачей клуба станет развитие молодых игроков, преимущественно собственных воспитанников. Таким образом, ещё большее внимание будет уделяться «Казанке» — выступающему в ПФЛ фарм-клубу «Локомотива».

По словам функционера, в клубе уже пересматривают систему оплаты труда для молодых игроков.

«Постараемся сделать так, чтобы футболисты одного возраста и равного значения для команды были приведены к единому знаменателю. В этом действительно пока есть небольшой дисбаланс. По части работы с молодёжью ориентируемся на опыт Европы. Правда, стараемся не ограничивать себя одной страной или школой, но лично мне очень импонирует испанская модель», — признался руководитель «Локо».

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Что касается доходов футболистов основной команды, Кикнадзе подчеркнул, что контракты, несмотря на высокие зарплаты, пересматриваться не будут. Причём если клуб будет нуждаться в качественном и дорогом усилении, новое руководство будет готово на значительные траты.

«Оклады такие, потому что так договорились. Нравится ли мне это? Нет, не нравится. Но для меня действующий контракт — это данность, менять его нельзя, нужно исполнять условия. Больше меня волнует вопрос, как ребята относятся к выполнению своих обязанностей. Был на двух сборах. Мне понравилось, как команда работала. Она у нас сильная, и я верю, что «Локомотив» способен бороться за чемпионство. А в целом соотношение цены и качества никто не отменял. Если команде понадобится хороший игрок, будем рассматривать. Но к покупкам теперь относимся аккуратно и взвешенно», — подчеркнул Кикнадзе.

Кроме того, в планы нового руководства входит и работа с бывшими звёздами команды. Так, по словам генерального директора красно-зелёных, в «Локомотиве» будет разработана концепция по привлечению к работе экс-футболистов клуба.

«Дмитрий Булыкин сейчас готовит целую программу по работе с ветеранами. Много вопросов о Дмитрии Сычёве, который часто в интервью говорит о желании быть с «Локомотивом». Безусловно, он является частью истории клуба, и до сих пор я так и не разобрался, как и почему он ушёл из «Казанки». Да, не исключаю его появления в клубе, но пока этот вопрос не приоритетный», — отметил функционер.

О болельщиках, стадионе и росте популярности клуба

Посвящая представителей СМИ в долгосрочный план развития клуба, новый руководитель железнодорожников подчеркнул, что продолжит работу по привлечению зрителей на стадион и сфокусирует внимание на создании благоприятного имиджа команды.

«Безусловно, задача увеличить посещаемость есть. Приток болельщиков растёт, но мы чётко понимаем, что краеугольным камнем этого показателя является игра самой команды. Тем не менее существуют матчи, которые в любом случае вызывают большой ажиотаж. Так, на встрече с «Зенитом» в 22-м туре ждём до 20 тысяч зрителей», — отметил Кикнадзе.

Кроме того, генеральный директор «Локо» затронул тему реконструкции «РЖД Арены» и поддержал идею о появлении на стадионе раздвижной крыши, проект которой был предложен его предшественником Ильёй Геркусом. Однако серьёзная реконструкция требует колоссальных финансовых затрат.

«Конечно, я хотел бы, чтобы на арене появилась крыша. Также надеюсь, что на стадионе станет теплее, потому что на декабрьских матчах зрителям объективно холодно. Но это можно будет сделать, лишь найдя источник финансирования. Стоимость такого проекта составляет миллиарды рублей. Пока этих средств нет — всё пустые слова. Мы привыкли к тому, что «РЖД Арена» — лучший стадион в стране, но из-за строительства новых объектов к чемпионату мира она оказалась где-то в середине рейтинга. Перестраивать стадион нецелесообразно, а вот над улучшением сервиса и уровня комфорта уже работаем», — признался генеральный директор железнодорожников.

О доверии и авторитете Юрия Сёмина

Отдельной темой для разговора стала фигура главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина. Опытный наставник железнодорожников в период правления Геркуса не скрывал своего недовольства манерой и стилем работы руководителя, при этом и сам специалист часто подвергался критике со стороны экспертов и журналистов. Однако Кикнадзе в авторитете и способностях 71-летнего тренера не сомневается.

«Против Сёмина в ряде СМИ была развёрнута настоящая травля. С чем она была связана, другой вопрос. Писали много. Старый тренер... А я считаю, что Сёмин один из лучших! В свои годы он остаётся тем же пламенным бойцом, что и 15 лет назад. К тому же он отличный мотиватор. Но на критику Юрий Павлович реагируют спокойно, ведь все понимают, что люди, которых не стану называть коллегами, преследуют личные цели и сводят счёты», — заявил функционер.

При этом Кикнадзе подчеркнул, что Сёмин при любых обстоятельствах останется в системе клуба.

«У него действует соглашение по схеме «1 + 1». Насколько я помню, там нет пункта об автоматической пролонгации. Но вопрос позиции главного тренера явно не стоит в приоритетных задачах. Мы довольны тем, как команда играет. Рано или поздно это, конечно, произойдёт, но Юрий Павлович в любом случае не покинет клуб. Перейдёт в совет директоров или на другую позицию. Вопрос переговоров. Кто сможет заменить его? Когда Сёмин примет решение уйти, поиск будет непростым. И люди с красно-зелёным прошлым явно займут не последнее место в условном списке претендентов. Но, повторюсь, пока этот вопрос не стоит», — выразил уверенность Кикнадзе.

О правах на трансляции матчей

Кикнадзе, за плечами которого колоссальный опыт по запуску и работе спортивного телевидения, высказался и относительно распределения прав на показ матчей Российской премьер-лиги. Генеральный директор «Локо» выразил недоумение решением РПЛ разрешить «Зениту» проводить прямые интернет-трансляции игр команды.

«Формат для меня как для телевизионщика странный. Основной правообладатель никогда и никому просто так права не отдаёт. В этой ситуации меня напрягает, вызывает вопросы, каким образом преференции могут предоставляться одному клубу. Если это связанно с родственными структурами, это не совсем корректно. Мы бы тоже хотели иметь доступ к сигналу как минимум в двух моментах его использования: фрагментарно использовать трансляцию во время матчей в чаше и после показывать матчи с определённой задержкой», — признался Кикнадзе.