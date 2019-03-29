Кикнадзе считает Гилерме лучшим вратарём России

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о скандальных высказываниях нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка о темнокожих игроках в сборной России, а также назвал голкипера железнодорожников Маринато Гилерме лучшим вратарём страны.
Кикнадзе считает Гилерме лучшим вратарём России
  • РИА Новости

«Сложно сказать, почему Павел так поступил. На мой взгляд главным для человека, меняющего сборную, это даже не язык, это то, как он проникся историей и духом страны. Гилерме может и говорит с акцентом, но прекрасно понимает шутки, общается», — заявил функционер.

Он отметил, что Гилерме уже является легендой клуба, и руководство коллектива рассматривает его в команде по окончании его карьеры. Гендиректор выразил уверенность, что Гилерме после завершения карьеры точно останется в России.

«То же самое и с Фернандесом. К тому же, я искренне уверен, что на данный момент эти двое игроков объективно сильнейшие на своих позициях. Да, я считаю Гилерме сильнейшим вратарём России, но мой выбор очевиден — я чуть не объективен из-за личных симпатий», — признался Кикнадзе.

Ранее Кикнадзе рассказал о будущем Сёмина на посту главного тренера «Локомотива».

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