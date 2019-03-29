Кикнадзе считает Гилерме лучшим вратарём России

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о скандальных высказываниях нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка о темнокожих игроках в сборной России, а также назвал голкипера железнодорожников Маринато Гилерме лучшим вратарём страны.

«Сложно сказать, почему Павел так поступил. На мой взгляд главным для человека, меняющего сборную, это даже не язык, это то, как он проникся историей и духом страны. Гилерме может и говорит с акцентом, но прекрасно понимает шутки, общается», — заявил функционер.

Он отметил, что Гилерме уже является легендой клуба, и руководство коллектива рассматривает его в команде по окончании его карьеры. Гендиректор выразил уверенность, что Гилерме после завершения карьеры точно останется в России.

«То же самое и с Фернандесом. К тому же, я искренне уверен, что на данный момент эти двое игроков объективно сильнейшие на своих позициях. Да, я считаю Гилерме сильнейшим вратарём России, но мой выбор очевиден — я чуть не объективен из-за личных симпатий», — признался Кикнадзе.

Ранее Кикнадзе рассказал о будущем Сёмина на посту главного тренера «Локомотива».