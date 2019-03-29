Кикнадзе рассказал о будущем Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заявил, что руководство довольно игрой команды под началом Юрия Сёмина.
Кикнадзе рассказал о будущем Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»
  • РИА Новости

«У него контракт «1+1». Насколько я помню, там нет пункта о автоматической пролонгации. Но вопрос о позиции главного тренера явно не входит в приоритетные задачи. Мы довольны, как команда играет. Рано или поздно, конечно, Юрий Павлович уйдёт с поста, но в любом случае не покинет команду. Перейдёт в совет директоров или на другую позицию. Это вопрос переговоров», — заявил функционер.

Он также подчеркнул, что когда специалист примет решение уйти с занимаемой должности, то поиск его преемника будет очень непростым для команды.

«Люди с красно-зелёным прошлым явно не будут последними. Но пока этот вопрос не стоит», — добавил Кикнадзе.

Ранее гендиректор «Локомотива» высказался о конфликте Баринова с болельщиками «Спартака» .

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