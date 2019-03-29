Гендиректор «Локомотива» высказался о конфликте Баринова с болельщиками «Спартака»

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал конфликт полузащитника команды Дмитрия Баринова с болельщиками столичного «Спартака».
Гендиректор «Локомотива» высказался о конфликте Баринова с болельщиками «Спартака»
  • РИА Новости

«Неприемлемая ошибка самого Баринова в том, что он позволил себе такое поведение после чемпионства. С другой стороны, не знаю, смог бы сдержать себя в самолёте, когда пятеро друзей начинают вести себя подобным образом. Видно, что это были, мягко говоря, не дети, что свидетельствует об их ментальном развитии», — сказал функционер.

При этом он отметил, что на данный момент железнодорожники оставили инцидент в прошлом. 

«Пусть разбираются спартаковцы, а наша команда игрока поддержала», — добавил Кикнадзе.

Ранее защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев выразил мнение, что ситуация Баринова с фанатом «Спартака» похожа на постановку.

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