Гендиректор «Локомотива» высказался о конфликте Баринова с болельщиками «Спартака»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе прокомментировал конфликт полузащитника команды Дмитрия Баринова с болельщиками столичного «Спартака».

«Неприемлемая ошибка самого Баринова в том, что он позволил себе такое поведение после чемпионства. С другой стороны, не знаю, смог бы сдержать себя в самолёте, когда пятеро друзей начинают вести себя подобным образом. Видно, что это были, мягко говоря, не дети, что свидетельствует об их ментальном развитии», — сказал функционер.

При этом он отметил, что на данный момент железнодорожники оставили инцидент в прошлом.

«Пусть разбираются спартаковцы, а наша команда игрока поддержала», — добавил Кикнадзе.

Ранее защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев выразил мнение, что ситуация Баринова с фанатом «Спартака» похожа на постановку.