Игнатьев считает, что ситуация Баринова с фанатом «Спартака» похожа на постановку
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«Я посмотрел видео. Сначала ещё Дзюба стал подкалывать, но я не обратил на это внимания, потом сам наткнулся на ролик. Очень похоже на постановочную ситуацию», — приводит слова футболиста Sport24.
Он отметил, что фанат будто хотел выйти на конфликт, так как уже шла съёмка. По его мнению, в подобных ситуациях люди должны высказывать претензии лицом к лицу, а не выставлять разногласия напоказ.
«Зачем это всё снимать и потом куда-то выкладывать? Странная ситуация. Главное, что с самолёта никого не снимали и Дима долетел», — добавил Игнатьев.
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