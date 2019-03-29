Игнатьев считает, что ситуация Баринова с фанатом «Спартака» похожа на постановку

Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев высказался о конфликте полузащитника команды Дмитрия Баринова с болельщиками столичного «Спартака» в самолёте.

«Я посмотрел видео. Сначала ещё Дзюба стал подкалывать, но я не обратил на это внимания, потом сам наткнулся на ролик. Очень похоже на постановочную ситуацию», — приводит слова футболиста Sport24.

Он отметил, что фанат будто хотел выйти на конфликт, так как уже шла съёмка. По его мнению, в подобных ситуациях люди должны высказывать претензии лицом к лицу, а не выставлять разногласия напоказ.

«Зачем это всё снимать и потом куда-то выкладывать? Странная ситуация. Главное, что с самолёта никого не снимали и Дима долетел», — добавил Игнатьев.

Ранее Николай Наумов выразил уверенность, что «Локомотив» поборется за чемпионство в РПЛ.