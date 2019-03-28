Наумов уверен, что «Локомотив» поборется за чемпионство в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказал мнение, что московский клуб всё ещё не потерял шансы в борьбе за титул чемпионов Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне.

«Считаю, что «Локо» поборется за чемпионство. Ещё в начале сезона, когда железнодорожники буксовали, я говорил, что после зимнего перерыва команда будет другой. Красно-зелёных зря списывали со счетов, как «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА», — приводит слова Наумова Sportbox.

Он отметил, что возможно у «Зенита» чуть больше шансов на чемпионство, но железнодорожники являются вторым после петербуржцев претендентом на победу.

«Впереди у команды матчи с «Динамо» и «Зенитом», которые покажут готовность «Локомотива» к чемпионству», — добавил экс-президент клуба.

По итогам 20 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Вторым идёт ЦСКА — 36 очков. «Зенит» — первый с 41 баллом.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о задачах на финальную часть сезона.