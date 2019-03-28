Председатель совета директоров «Локомотива» Мещеряков рассказал о задачах на финальную часть сезона

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в беседе с газетой «Известия» рассказал о задачах на финальную часть сезона.

«У нас может быть только одна задача — выигрывать в каждой из оставшихся игр», — заявил он.

По словам Мещерякова, в настоящее время клуб в таблицу не заглядывает — будет смотреть на неё после 30-го тура.

Как пояснил председатель совета директоров «Локомотива», промежуточные результаты никого не интересуют, поскольку за них не дают медали или места в еврокубках.

Ранее бывший главный тренер «Торпедо» и сборной России Борис Игнатьев в беседе с ФАН прокомментировал ничейный исход матча московского «Спартака» с петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).