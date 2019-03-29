Шедевр Каборе, «удар скорпиона» от Джорджевича и сольный проход Смолова: лучшие голы второй трети сезона РПЛ

В Российской премьер-лиге завершилась вторая треть сезона. С 11-го по 20-й тур команды забили 168 мячей. Хавбек «Краснодара» Шарль Каборе пушечным выстрелом с 28 метров поразил ворота «Енисея», а форвард тульского «Арсенала» Лука Джорджевич исполнил «удар скорпиона» в матче с «Оренбургом». Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов после сольного прохода огорчил голкипера «Анжи» Юрия Дюпина, а хавбек «Урала» Николай Димитров мастерски реализовал штрафной в игре со «Спартаком». Лучшие голы второй трети сезона РПЛ — в материале RT.

10. Артур Сагитов («Рубин»)

18-й тур. «Рубин» — «Ахмат». 95-я минута. 1:0.

Открывает хит-парад лучших голов второй трети чемпионата РПЛ мяч Артура Сагитова, 19-летнего воспитанника «Рубина». Он появился на поле за восемь минут до окончания основного времени встречи и стал её главным героем. Форвард откликнулся на подачу углового в исполнении Игоря Коновалова и в прыжке отправил снаряд в сетку.

Этот гол ценен ещё по одной причине. За несколько секунд до этого Сагитов уже успел отличиться, но тогда главный арбитр Владимир Москалёв ошибочно отменил взятие ворот. Таким образом, «Рубин» в очередной раз подтвердил, что является главным специалистом по реализации угловых в компенсированное время. Достаточно вспомнить мяч Егора Сорокина «Спартаку» на 92-й минуте. Примечательно, что тогда защитник также вышел на замену.

9. Адесойе Ойеволе («Оренбург»)

19-й тур. «Краснодар» — «Оренбург». 89-я минута. 2:2.

Защитник «Оренбурга» стал автором ещё одного гола в концовке матча. К этому моменту его коллектив находился в нескольких минутах от третьего поражения кряду и отчаянно пытался добыть драгоценные очки. Основные события развернулись после подачи корнера. Сам навес получился неудачным, зато на подборе оказался Сергей Терехов. Хавбек нанёс удар, а на пути мяча оказался Ойеволе. Российский нигериец подставил пятку и направил снаряд точно под перекладину ворот «Краснодара».

Стоит отметить, что не только Ойеволе успел порадовать своих болельщиков умением элегантно завершать атаки. Так, в матче с «Анжи» в 11-м туре форвард ЦСКА Фёдор Чалов подставил пятку под прострел Марио Фернандеса, а в 20-м техникой блеснул Денис Глушаков. Капитан «Спартака» эффектно переправил мяч в сетку и открыл счёт в дерби двух столиц с «Зенитом».

8. Фёдор Смолов («Локомотив»)

19-й тур. «Анжи» — «Локомотив». 80-я минута. 0:2.

В отличие от предыдущих игроков, Фёдор Смолов забил не после розыгрыша стандарта, а в результате сольного прохода. Форвард железнодорожников получил мяч в радиусе 25 метров от ворот, обыграл трёх защитников и точным ударом поразил угол ворот Юрия Дюпина.

Примечательно, что в карьере Смолова уже был аналогичный гол. В июле 2017 года нападающий в схожем стиле поразил ворота национальной команды Венгрии в товарищеском матче. Тогда Фёдор получил мяч у центральной линии поля, оставил не у дел двух игроков обороны и расстрелял голкипера.

7. Николай Димитров («Урал»)

13-й тур. «Спартак» — «Урал». 29-я минута. 0:1.

Не обошлось в хит-параде без голов со штрафных. Автором красивейшего из них стал Николай Димитров, отличившийся в важнейшей встрече со «Спартаком». Болгарский полузащитник исполнил удар с 23 метров, красиво обвёл стенку и направил мяч практически в девятку ворот красно-белых. Вратарь Александр Максименко дотянулся до снаряда, но не смог спасти свою команду от гола и первого поражения под руководством Рауля Рианчо.

Похожий мяч был забит в 15-м туре. В матче с «Динамо» хавбек «Енисея» Дмитрий Ятченко также продемонстрировал своё умение исполнять стандартные положения и мощнейшим ударом направил снаряд под перекладину ворот Давида Юрченко. В отличие от своего коллеги, выстрел игрока бело-голубых получился не таким точным, но значительно более сильным, что практически лишило вратаря шансов спасти свою команду.

6. Ари («Краснодар»)

19-й тур. «Краснодар» — «Оренбург». 63-я минута. 1:1.

Помимо взятия ворот в исполнении Ойеволе, тот матч запомнился красивейшим ударом головой в исполнении Ари. Форвард сборной России проводил свой первый полноценный матч после травмы и сразу оформил один из лучших голов второй трети сезона РПЛ. «Краснодару» удалась образцовая быстрая атака: Маурисио Перейра исполнил филигранную передачу на 30 метров, а его партнёр по команде легко ушёл от опеки и пробил. Мяч взмыл в воздух на пару метров и опустился точно под перекладину.

Кроме того, пять туров назад Ари показал, что способен не только красиво завершать атаки, но и отдавать результативные передачи. В игре с «Енисеем» всё тот же Перейра исполнил заброс на 40 метров, но на этот раз Ари не пожадничал и аккуратно скинул мяч Виктору Классону. Швед исполнил удар головой и не оставил шансов вратарю.

5. Лука Джорджевич («Арсенал»)

12-й тур. «Арсенал» — «Оренбург». 64-я минута. 2:1.

Пятёрку лучших голов второй трети сезона РПЛ открывает шедевр в исполнении Луки Джорджевича. К взятию ворот также привела длинная передача в штрафную. На этот раз ассистентом выступил Кирилл Комбаров, а черногорский форвард при помощи знаменитого «удара скорпиона» переправил снаряд в сетку ворот Евгения Фролова.

Впервые подобный трюк исполнил голкипер сборной Колумбии Рене Игита, а затем многие форварды взяли его на вооружение. В 2017 году на тот момент нападающий «Арсенала» Оливье Жиру забил мяч «ударом скорпиона» в ворота «Кристал Пэлас». Впоследствии он был признан лучшим голом года по версии ФИФА.

4. Денис Кулаков («Урал»)

15-й тур. «Локомотив» — «Урал». 31-я минута. 1:1.

В шаге от тройки призёров остановился гол в исполнении правого защитника «шмелей». На исходе получаса игры Денис Кулаков подключился к атаке своего коллектива и оказался первым на отскоке. Футболист не стал обрабатывать мяч, а с ходу нанёс удар в дальний угол. Выстрел получился настолько мощным и точным, что вратарь красно-зелёных Маринато Гилерме оказался бессилен.

Стоит отметить, что на чемпионате мира по футболу в России был забит похожий мяч, ставший одним из главных шедевров турнира. Автором гола был француз Бенжамен Павар. Правый защитник трёхцветных также подключился к атаке своего коллектива и в схожем стиле огорчил голкипера сборной Аргентины Франко Армани.

3. Резиуан Мирзов («Арсенал»)

20-й тур. «Арсенал» — «Енисей». 29-я минута. 1:0.

Тройку лидеров хит-парада голов открывает великолепный удар Резиуана Мирзова. Как и Кулаков, он продемонстрировал, что может поразить ворота соперника с любого расстояния. Хавбек «Арсенала» принял мяч у левого края штрафной, сместился в центр и осуществил неотразимый удар в дальний верхний угол. У Юрченко не было ни одного шанса.

При этом Мирзов имел все шансы дважды оказаться в списке авторов самых красивых голов второй трети первенства страны. Так, в матче 16-го тура с «Зенитом» Резиуан записал на свой счёт ещё один красивый мяч. Тогда всё было исполнено по схожим лекалам. Полузащитник сместился с фланга в центр и обводящим ударом заставил капитулировать Андрея Лунёва.

2. Магомед Шапи-Сулейманов («Краснодар»)

15-й тур. «Краснодар» — «Арсенал». 76-я минута. 3:0.

Примечательно, что серебряный призёр нашего рейтинга отметился голом именно в ворота «Арсенала». В заключительный отрезок встречи футболистам «Краснодара» удалась красивейшая многоходовка: Шарль Каборе отдал передачу на Ари, тот отыграл пяткой на Ивана Игнатьева, а молодой форвард при помощи такого же технического элемента адресовал мяч Юрию Газинскому. Опорный хавбек «быков» нашёл в штрафной Магомеда-Шапи Сулейманова, который легко переправил снаряд в сетку.

Однако этого Магомеду-Шапи оказалось мало. Юный форвард «Краснодара» решил стать автором самого красивого мяча российских клубов в еврокубках и в игре с «Валенсией» чётко обозначил свои претензии на данный титул. Сулейманов получил снаряд на правом фланге и нанёс невероятный по точности удар в дальний угол. К сожалению, этот гол не позволил южанам впервые в истории пробиться в четвертьфинал Лиги Европы. Спустя несколько секунд испанцы сравняли счёт и оформили путёвку в следующий раунд плей-офф.

1. Шарль Каборе («Краснодар»)

14-й тур. «Краснодар» — «Енисей». 85-я минута. 3:0.

Автором самого красивого гола второй трети чемпионата РПЛ стал ещё один подопечный Мурада Мусаева. «Краснодар» уже давно приучил своих болельщиков, что умеет разыгрывать красивые комбинации, но на этот раз немного изменил своему стилю. В концовке встречи с «Енисеем» Шарль Каборе получил мяч в центре поля, убрал его под правую ногу и нанёс умопомрачительный удар. Снаряд полетел по восходящей дуге и оказался точно в правой девятке ворот Юрченко.

Примечательно, что для французского хавбека этот гол стал лишь вторым в матчах Российской премьер-лиги. В предыдущий раз экс-футболист «Марселя» отличился в апреле 2017 года в игре с «Арсеналом». Тот мяч также вполне достоин называться шедевром. Каборе ударом с 28 метров положил снаряд точно в дальний нижний угол ворот соперника и принёс своему коллективу победу.