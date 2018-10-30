Упущенная победа «Спартака», «гол скорпиона» в Туле и юбилей Анюкова: чем запомнился 12-й тур РПЛ

«Спартак» не сумел обыграть «Рубин», пропустив ответный мяч на 92-й минуте. В Туле нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич поразил ворота «Оренбурга» пяткой — так называемым ударом скорпиона. А Александр Анюков в родной Самаре провёл юбилейный, 400-й матч в составе «Зенита». О главных событиях 12-го тура чемпионата России по футболу — в материале RT.

Удаление капитана «Урала» и серия «Уфы»

Программу 12-го тура РПЛ открывал поединок между аутсайдерами турнирной таблицы. На правах хозяина «Урал» мощно начал встречу и в первые 20 минут мог дважды распечатать ворота «Уфы», но оба удара Андрея Панюкова оказались крайне неточными. А в концовке тайма гости вырвались вперёд: защитник Павел Аликин записал на свой счёт первый гол в сезоне.

Во втором тайме подопечные Дмитрия Парфёнова вновь действовали активнее «Уфы». Форвард «Урала» Эрик Бикфалви при розыгрыше углового переправил мяч в ворота соперника. Этот гол для него — четвёртый в сезоне. В последний раз он поражал ворота противников около двух месяцев назад. Правда, добиться большего екатеринбуржцам не удалось, а концовку встречи для них омрачило удаление капитана команды Артёма Фидлера. В ходе верховой борьбы он ударил по лицу игрока соперника, за что был заслуженно наказан второй жёлтой карточкой. «Уфа» не смогла воспользоваться численным преимуществом и в третий раз подряд разошлась миром с противником.

«Удар скорпиона» Джорджевича и игра на «втором этаже»

В Туле местный «Арсенал» встречался с «Оренбургом». В прошедшем туре подопечные Олега Кононова сенсационно обыграли «Спартак» и отправили в отставку Массимо Карреру, но справиться с дебютантом Премьер-лиги не смогли. При этом хозяева дважды вели по ходу матча.

В конце первого тайма открыл счёт Резиуан Мирзов. Однако основная борьба развернулась в заключительные полчаса встречи. Полузащитник «Уфы» Сергей Терехов забил ответный мяч, а всего спустя три минуты хозяев вывел вперёд Лука Джорджевич. Форвард из Черногории ловко подставил пятку и «ударом скорпиона» поразил ворота Евгения Фролова.

Однако удержать преимущество дружине Кононова не удалось. За 14 минут до финального свистка второй гол в сезоне оформил Денис Попович. Примечательно, что оба гола гости забили благодаря умелой игре на «втором этаже». Команды не смогли выявить победителя и остались в средней части таблицы.

31 тысяча болельщиков и победа «Ростова» в меньшинстве

После блестящего старта в нынешнем сезоне подопечные Валерия Карпина несколько сбавили обороты и потерпели сразу два поражения подряд — от «Оренбурга» и «Локомотива». Отличный шанс вернуться на победные рельсы представился в поединке с одним из главных аутсайдеров первенства — «Анжи», который продолжает сражаться не только с оппонентами, но и с финансовыми проблемами. В пользу махачкалинцев играло разве что отсутствие в составе хозяев одной из их главных звёзд Алексея Ионова.

Однако этот факт не помешал «Ростову» одержать шестую победу в сезоне. Они принялись осаждать владения соперника и в скором времени открыли счёт — после подачи углового отличился Бьорн Сигурдарсон. В итоге этот гол оказался победным, а добыть три очка хозяевам не помешало даже удаление Дмитрия Скопинцева. Уже на 53-й минуте защитник получил второй «горчичник» за симуляцию, но за оставшееся время футболисты «Анжи» смогли отметиться лишь опаснейшим ударом в штангу.

Разбитая голова Кверквелии и разгром «Енисея»

После чувствительного поражения от «Порту» подопечные Юрия Сёмина отправились в Красноярск, где их ждала непростая встреча с местным «Енисеем». Хозяева действовали очень активно, но открыли счёт железнодорожники. Алексей Миранчук подкараулил отскок и красивым ударом в падении отправил мяч в ворота Михаила Филиппова. Однако эта неудача не смутила коллектив Дмитрия Аленичева. Его футболисты продолжили яростно атаковать и не менее агрессивно бороться за мячи. Причём дважды это чуть не стало причиной травмы Соломона Кверквелии. В конце первого тайма он столкнулся с Раде Дугаличем, а во втором получил удар бутсой в голову от Артура Саркисова, в результате чего врачам пришлось экстренно останавливать кровотечение и накладывать бинты.

Атакующий порыв «Енисея» удалось остановить лишь в заключительные десять минут встречи. «Локомотив» дважды отправил мяч в ворота хозяев и довёл счёт до крупного. Причём в обоих взятиях ворот участвовал Эдер. Сначала он отдал голевую передачу на Мануэла Фернандеша, а после отличился сам. «Локомотив» одержал четвёртую победу подряд и вернулся в группу лидеров.

Нулевая ничья и полупустые трибуны

В прошедшем туре «Ахмат» и «Динамо» стали авторами главных сенсаций, с минимальным счётом обыграв «Краснодар» и «Зенит» соответственно. Но даже этот факт, а также положительная статистика выступлений грозненцев в последних пяти турах (две победы, две ничьи, одно поражение) не помогли им заполнить трибуны своего стадиона. Посмотреть на поединок с футболистами из Москвы пришли менее 10 тыс. человек.

Судя по всему, это расстроило и самих игроков, которые за весь матч смогли создать всего пару голевых моментов. Самый опасный из них состоялся на 80-й минуте, когда защитник «Динамо» Григорий Морозов получил передачу в штрафной от Константина Рауша, обыграл двух соперников, но пробил мимо ворот. Встреча завершилась нулевой ничьей, а история противостояния клубов теперь выглядит крайне презентабельно: в 21-м поединке каждая из команд отпраздновала по семь побед, столько же игр завершилось с равным счётом.

Отсутствие тренера и историческая победа «Краснодара»

В центральном матче тура ЦСКА на своём поле принимал «Краснодар». На неделе обе команды неудачно выступили в еврокубках и надеялись улучшить настроение победой в принципиальном поединке. Кроме того, в октябре «быки» ни разу не выиграли в РПЛ, а третье поражение подряд могло подкосить футболистов психологически.

Однако сражаться с маститым соперником им пришлось без главного тренера Мурада Мусаева, который был дисквалифицирован на два матча из-за оскорблений в адрес арбитра в прошедшем туре. За встречей с ЦСКА наставник был вынужден наблюдать с трибун «ВЭБ Арены». Не избежал кадровых потерь и ЦСКА, который не смог рассчитывать на своего основного центрального защитника Родриго Бекао, перебравшего жёлтых карточек.

В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами, а основные события развернулись уже после перерыва. Всего спустя девять минут после начала второй 45-минутки Никола Влашич блестящим ударом поставил точку в красивейшей контратаке армейцев и вывел хозяев вперёд. Виктор Гончаренко решил укрепить оборону и оставил команду без форвардов, за что и поплатился. «Краснодар» выдал мощнейший отрезок и за две минуты дважды огорчил Игоря Акинфеева. Сначала Ари отличился сам, а после ассистировал Виктору Классону.

На финальный штурм армейцев не хватило — «Краснодар» впервые в истории одержал гостевую победу над ЦСКА. Теперь в активе «Краснодара» 22 очка, команда вышла на второе место в турнирной таблице РПЛ и стала главным преследователем «Зенита».

Удачная замена Бердыева и свист для Глушакова

Выездной матч с «Рубином» стал для Рауля Рианчо первым в РПЛ в статусе главного тренера «Спартака». Встреча завершилась обидной для красно-белых ничьей. При этом в Казань испанский специалист наверняка приехал с особым настроем, ведь здесь он несколько лет трудился в качестве помощника Курбана Бердыева и был причастен ко всем основным победам «Рубина» в конце нулевых.

На этот раз Рианчо оказался по другую сторону баррикад, как и Роман Ерёменко с Сальваторе Боккетти и Ивелином Поповым, которые также успели поиграть в Казани.

Команды обменялись забитыми мячами в концовке встречи. «Спартак» вышел вперёд на 78-й минуте благодаря заработанному и реализованному Дмитрием Комбаровым пенальти.

Однако хозяев спасала гроссмейстерская замена Бердыева. В добавленное арбитром время казанцы заработали угловой, и тренер выпустил на подачу стандарта высокого центрального защитника Егора Сорокина. Рокировка полностью себя оправдала — футболист первым же касанием головой отправил мяч в сетку и сравнял счёт.

Также необходимо отметить возвращение в основной состав «Спартака» капитана Дениса Глушакова. Он попал в заявку на матч, но на поле так и не вышел, что не помешало поклонникам красно-белых встретить полузащитника неприятными кричалками и свистом. В отсутствие Глушакова неплохо смотрелся в центре поля 18-летний Михаил Игнатов, который действовал уверенно и даже порадовал собравшихся болельщиков парой эффектных финтов.

Невезение «Крыльев» и гол Паредеса

А вот лидирующий «Зенит» в отличие от «Спартака» добился выездной победы. Правда, матч с «Крыльями Советов» питерцы постараются как можно скорее забыть. Даже наставник сине-бело-голубых Сергей Семак после финального свистка признал, что его команда действовала не лучшим образом.

Согласно статистике, хозяева нанесли по воротам соперника 11 ударов. Гости отметились только двумя, но один из них стал результативным. Леандро Паредес в середине первого тайма после скидки Артёма Дзюбы из-за пределов штрафной низом пробил в дальний угол.

В дальнейшем самарцы не раз могли отыграться, но в этот вечер им не хватило удачи. Наиболее явный шанс сразу после перерыва упустил Максим Канунников, который из пределов вратарской пробил в перекладину.

Помимо победного результата футболисты «Зенита» получили возможность порадоваться за Александра Анюкова. В родном для себя городе 36-летний защитник в 400-й раз вышел на поле в футболке питерской команды. Любопытно, что самарские болельщики уже призывают назвать именем футболиста новый городской аэропорт.