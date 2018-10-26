«Команда борется, но очень много брака»: эксперты об игре и перспективах «Спартака» после отставки Карреры

Московский «Спартак» после отставки Массимо Карреры возглавил его помощник Рауль Рианчо. RT пообщался с легендарным вратарём команды Анзором Кавазашвили, экс-капитаном красно-белых Юрием Ковтуном и бывшим гендиректором клуба Романом Асхабадзе. Они оценили игру коллектива в последних матчах, порассуждали о кандидатуре Олега Кононова на роль будущего наставника и прокомментировали слухи о намерении Леонида Федуна продать футбольный клуб.

«Разве можно назвать футболом то, во что играет «Спартак»

— Следует ли позволить Раулю Рианчо доработать в «Спартаке» до зимы или логичнее сразу назначить нового тренера?

Анзор Кавазашвили: Этот вопрос пусть решает руководство клуба. Но будет странно, если в «Спартаке» будут торопиться с назначением нового тренера сразу после отставки Карреры, который привёл команду к первому за 16 лет чемпионству. Не думаю, что сменщика Массимо подберут так быстро. Не будем спешить.

Роман Асхабадзе: Учитывая всё произошедшее, на мой взгляд, у «Спартака» в ближайшее время появится новый главный тренер.

Юрий Ковтун: Всё определят результаты «Спартака». Матч с «Глазго Рейнджерс», который стал первым во главе команды для Рианчо, в целом оставил положительные впечатления. Как будут дальше складываться события, сказать сложно. Но в подобных ситуациях помощник зачастую получает шанс. Рианчо опытный тренер и не должен «поплыть».

— Является ли Олег Кононов идеальной кандидатурой для «Спартака»?

А.К.: Не буду торопиться петь дифирамбы тому или иному тренеру, потому что в России порой терпели фиаско даже известные успешные европейские специалисты, тот же Роберто Манчини. Тут не угадаешь. Судить будем только по результату.

Р.А.: Не хочется это обсуждать, поскольку информация о Кононове гуляет пока только на уровне слухов. Никакой конкретики нет. Смысл говорить о человеке, которого, возможно, никогда не будет в «Спартаке»?

Единственное, что могу сказать: любой приходящий в «Спартак» специалист вне зависимости от его национальности, помимо профессионализма, должен обладать жёстким характером, который позволит наладить дисциплину в команде.

Ю.К.: Кононов действительно неплохо проявил себя в «Краснодаре». Но необходимо отметить, что с южанами он так ничего и не выиграл, хотя имел в своём распоряжении очень сильную команду и трудился в комфортных условиях. Не могу сказать, что это стопроцентный вариант для «Спартака».

— Вы понимаете, в какой футбол играет сейчас «Спартак» и какова его философия?

А.К.: Разве можно назвать футболом то, во что играет «Спартак»!? Настоящий футбол красно-белые демонстрировали раньше. А сегодня они просто устраивают оживлённую беготню по полю. В результате один матч команда может с треском проиграть, а в другом собраться и одержать победу. Она не способна показывать класс, которым всегда славился «Спартак».

Р.А.: Заметьте, что ещё недавно все говорили о «спартаковском футболе», но в последние несколько лет эту тему перестали обсуждать. Тут необходимо отделять философию игры от тактики. В принципе, команда борется, у футболистов присутствует запредельное желание, но в том же матче с «Глазго Рейнджерс» они допускали огромное количество брака. Такого я давно не видел.

Ю.К.: Это очень сложный вопрос. Рианчо в ближайшее время сложно будет что-то изменить. Команда продолжает играть так, как и раньше. В Шотландии «Спартак» демонстрировал неплохие комбинации на чужой половине поля и вполне успешно оборонялся.

«Нет никакой очереди из желающих купить «Спартак»

— Не стоит ли «Спартаку» пожертвовать текущим сезоном ради прогресса молодых футболистов?

А.К.: Пока сложно сказать, чего вообще в «Спартаке» добиваются отставкой Карреры. Заметьте, в клубе уже не в первый раз меняют тренера прямо по ходу сезона. Может, дело в темпераменте господина Федуна? Что касается доверия молодёжи, то всё зависит от того, какие задачи поставят перед новым рулевым. Но чтобы команда сразу дала результат, потребуется не тренер, а бог, потому что молодые будут играть нестабильно.

Р.А: Это сложный вопрос. Такого рода решения принимает только главный акционер клуба. Всё зависит от задач. Если «Спартаку» нужно побеждать и выходить в Лигу чемпионов, молодых футболистов нужно вводить в состав постепенно. Мы привыкли бросаться из крайности в крайность, но почему не может быть золотой середины? На данный момент в составе «Спартака» присутствует некий перебор молодёжи.

Ю.К.: Теперь в «Спартаке» доверяют молодым футболистам. Им только нужно проявить себя. И я не согласен, что команде с этими игроками в составе придётся «жертвовать» текущим сезоном. Уже сегодня мы видим, что ребята не портят игры, не мешают более опытным партнёрам.

— Какие выводы должно сделать руководство «Спартака» из сложившейся ситуации с фанатами?

А.К.: Меня не удивляет, что фанаты так полюбили Карреру и теперь стоят за него до конца. Просто он выстроил с ними грамотные отношения, регулярно общался с болельщиками, благодарил их после игр. Люди чувствуют это, а Массимо — человек общительный. Но со стороны фанатов неправильно пытаться навязывать клубу кадровые решения. Как они могут грозить бойкотом ближайшего домашнего матча? Извините, но я не знаю, как это назвать… Это акция неповиновения по отношению к любимому клубу. Своими действиями они наносят ущерб не руководству, а «Спартаку» и своим любимым футболистам. Каррера же должен благодарить судьбу за то, что он из ассистента Дмитрия Аленичева стал главным тренером. Потом он просто не мешал команде давать результат.

Р.А.: Учитывая негативный фон, который сложился вокруг отставки Карреры, наверное, руководство «Спартака» что-то сделало неправильно.

Ю.К.: В «Спартаке» почему-то постоянно происходят подобные ситуации, возникают некие конфликты. Руководство можно понять, ведь оно принимает решения и спрашивает за результат. После чемпионства всегда хочется большего.

— Как отреагируете, если Леонид Федун решит продать клуб?

А.К.: Никто не знает, что решит сделать Федун. Но за свою жизнь я видел столько всего, что ничему не удивлюсь. Тем не менее Федун сделал для «Спартака» очень многое. Чего стоит хотя бы строительство «Открытие Арены». Сколько лет он содержит клуб… Всех его заслуг и не перечислишь. За это стоит сказать Федуну спасибо.

Р.А.: Давайте не будем обсуждать слухи. Миллион раз поднималась тема возможной продажи «Спартака», но клуб почему-то так никто и не купил. Это всё не более чем разговоры. Учитывая финансовую ситуацию в стране, никто не будет позволять себе такие траты. А тем людям, которые рекомендуют Федуну продать клуб, посоветую собраться: никогда не было и нет очередей из людей, желающих приобрести «Спартак».

Ю.К.: А кому он продаст клуб? Кто возьмёт на себя такую непростую ношу? Остаётся только фантазировать. Но нельзя забывать, что Федун сделал для «Спартака» очень многое.

— Какой совет можете дать руководству «Спартака» в сложившейся ситуации?

А.К.: Посоветую не спеша найти такого тренера, который станет авторитетом для футболистов и сможет объединить их, вернуть в коллектив спартаковский дух. Чтобы один был за всех и все — за одного. Такого в «Спартаке» нет уже давным-давно.

Ю.К.: К сожалению, при Федуне в «Спартаке» очень часто меняются тренеры. Каррере ещё повезло, что он отработал в команде два сезона. Хочется, чтобы руководство хорошо подумало и выбрало наставника на долгий срок — не на год и даже не на два. Всё остальное у «Спартака» уже есть: качественные футболисты, инфраструктура и отличные болельщики.