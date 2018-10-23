Капитан vs тренер: чем завершилось противостояние Глушакова и Карреры в «Спартаке»
- Денис Глушаков и Массимо Каррера
- © Александр Вильф / РИА Новости
В понедельник, 22 октября, Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера «Спартака». Болельщики наблюдали за развитием ситуации и особенно пристально следили за публикациями в соцсетях, чтобы иметь представление о происходящем в стане десятикратных чемпионов России.
Довольно долго ни один из футболистов не высказывался на тему отставки тренера. Первым прервал молчание Александр Самедов.
«Спасибо за всё, мистер. Был очень рад с вами поработать. Надеюсь, ещё увидимся»,— написал полузащитник.
В ответ Каррера через свой аккаунт на русском языке поблагодарил футболиста.
«Спасибо, Саша! И мне было очень приятно работать с тобой! Удачи тебе!» — написал итальянец.
Эстафету подхватили другие игроки «Спартака» — Джано Ананидзе, Никита Рассказов, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Роман Зобнин, Луис Адриано, Александр Максименко, Михаил Игнатов. Всем им Каррера тоже ответил в комментариях.
Своему соотечественнику тренер сказал, что может обращаться к нему, когда понадобится хороший мастер по выпечке пиццы (Боккетти владеет сетью пиццерий. — RT). Зобнина экс-наставник назвал «замечательным человеком» и добавил, что игрок «заслуживает всего наилучшего», а вратарю посоветовал «продолжать в том же духе, не зазнаваться и много работать».
Уход главного тренера не стали игнорировать и переведённые в дубль Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Месяц назад их наказали за то, что они поставили лайки в Instagram под постами, в которых содержались стихи актёра Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры. С тех пор они пропустили семь матчей основной команды и играли только в молодёжном первенстве страны.
Ещенко пожелал удачи Каррере и рассказал, что особенно ценил в период работы с ним.
«Спасибо за всё, Массимо… Я всегда ценил наши взаимоотношения. Удачи в дальнейшем», — написал игрок на русском и на английском.
Тренер поблагодарил его и отметил, что сожалеет о ситуации с отстранением.
«Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи!» — написал специалист.
Глушаков тоже оставил слова благодарности тренеру в Instagram.
«Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!» — написал бывший капитан команды.
Это обращение стало единственным, на которое Каррера не отреагировал. Многих болельщиков пост Глушакова возмутил, так как футболист выложил фотографию, на которой он отвернулся от тренера, и поблагодарил его только за победу в чемпионате России.
Вместо Карреры в комментариях высказалась его старшая дочь Франческа. Она написала: «Ты серьёзно?!» Таким образом девушка усомнилась в искренности хавбека. Позднее футболист удалил её комментарий, что вызвало новую волну негатива среди болельщиков «Спартака» — экс-капитана стали обвинять в трусости и лицемерии. Интересно, что под комментариями некоторых возмущённых пользователей лайки поставил пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.
Вскоре достоянием общественности стала переписка одного из фанатов московской команды с младшей дочерью Карреры Мартиной. На вопрос, был ли Глушаков причастен к увольнению Карреры, она ответила, что точно не знает, однако футболист доставлял неприятности тренеру. Также Мартина добавила, что полузащитник определённо хотел, чтобы специалиста отправили в отставку, и поэтому она его ненавидит. Девушка отметила, что такого же мнения об игроке придерживается и её сестра.
22 октября 2018 г.
На следующий день после увольнения Карреры и Глушаков, и Ещенко вернулись в основной состав команды. Они провели тренировку перед матчем с «Рейнджерс» в Лиге Европы.
Не исключено, что исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо допустит участников скандала к игре. Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов признался, что рад возвращению игроков.
«Все мысли сейчас — о предстоящем матче против «Рейнджерс». Нам необходимо сплотиться, максимально отдаваться делу на тренировках и как можно лучше подготовиться к встрече. Радует, что Глушаков и Ещенко вернулись в строй и полетят в Шотландию: их присутствие в команде, безусловно, должно оживить игру. Рауль Рианчо уже вплотную руководит тренировочным процессом. Не стоит забывать, что он специалист с большим опытом, а также один из творцов золотой эпохи казанского «Рубина» и киевского «Динамо». Очень надеюсь, что его позитивная энергия поможет команде», — написал Измайлов в Telegram.
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