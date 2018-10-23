Капитан vs тренер: чем завершилось противостояние Глушакова и Карреры в «Спартаке»

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Владимир Зайвый
Дочери Массимо Карреры полагают, что бывший капитан команды Денис Глушаков хотел отставки главного тренера. Итальянский специалист отстранил полузащитника от тренировок больше месяца назад после того, как футболист поставил лайк в соцсети под стихами с критикой в адрес наставника. Уже после увольнения тренера Глушаков выложил в Instagram снимок, где пожимает руку Карреры, но в то же время отворачивается от него. Под этим фото Франческа Каррера написала: «Ты серьёзно?!» Глушаков удалил её комментарий, и многие болельщики «Спартака» раскритиковали его за это.
Капитан vs тренер: чем завершилось противостояние Глушакова и Карреры в «Спартаке»
  • Денис Глушаков и Массимо Каррера
  • © Александр Вильф / РИА Новости

В понедельник, 22 октября, Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера «Спартака». Болельщики наблюдали за развитием ситуации и особенно пристально следили за публикациями в соцсетях, чтобы иметь представление о происходящем в стане десятикратных чемпионов России.

Довольно долго ни один из футболистов не высказывался на тему отставки тренера. Первым прервал молчание Александр Самедов.

«Спасибо за всё, мистер. Был очень рад с вами поработать. Надеюсь, ещё увидимся»,— написал полузащитник.

В ответ Каррера через свой аккаунт на русском языке поблагодарил футболиста.

«Спасибо, Саша! И мне было очень приятно работать с тобой! Удачи тебе!» — написал итальянец.

Эстафету подхватили другие игроки «Спартака» — Джано Ананидзе, Никита Рассказов, Георгий Джикия, Сальваторе Боккетти, Роман Зобнин, Луис Адриано, Александр Максименко, Михаил Игнатов. Всем им Каррера тоже ответил в комментариях.

Своему соотечественнику тренер сказал, что может обращаться к нему, когда понадобится хороший мастер по выпечке пиццы (Боккетти владеет сетью пиццерий. — RT). Зобнина экс-наставник назвал «замечательным человеком» и добавил, что игрок «заслуживает всего наилучшего», а вратарю посоветовал «продолжать в том же духе, не зазнаваться и много работать».

Уход главного тренера не стали игнорировать и переведённые в дубль Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Месяц назад их наказали за то, что они поставили лайки в Instagram под постами, в которых содержались стихи актёра Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры. С тех пор они пропустили семь матчей основной команды и играли только в молодёжном первенстве страны.

Ещенко пожелал удачи Каррере и рассказал, что особенно ценил в период работы с ним.

«Спасибо за всё, Массимо… Я всегда ценил наши взаимоотношения. Удачи в дальнейшем», — написал игрок на русском и на английском.

Тренер поблагодарил его и отметил, что сожалеет о ситуации с отстранением.

«Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи!» — написал специалист.

Глушаков тоже оставил слова благодарности тренеру в Instagram.

«Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!» — написал бывший капитан команды.

Это обращение стало единственным, на которое Каррера не отреагировал. Многих болельщиков пост Глушакова возмутил, так как футболист выложил фотографию, на которой он отвернулся от тренера, и поблагодарил его только за победу в чемпионате России.

Вместо Карреры в комментариях высказалась его старшая дочь Франческа. Она написала: «Ты серьёзно?!» Таким образом девушка усомнилась в искренности хавбека. Позднее футболист удалил её комментарий, что вызвало новую волну негатива среди болельщиков «Спартака» — экс-капитана стали обвинять в трусости и лицемерии. Интересно, что под комментариями некоторых возмущённых пользователей лайки поставил пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.

Вскоре достоянием общественности стала переписка одного из фанатов московской команды с младшей дочерью Карреры Мартиной. На вопрос, был ли Глушаков причастен к увольнению Карреры, она ответила, что точно не знает, однако футболист доставлял неприятности тренеру. Также Мартина добавила, что полузащитник определённо хотел, чтобы специалиста отправили в отставку, и поэтому она его ненавидит. Девушка отметила, что такого же мнения об игроке придерживается и её сестра.

На следующий день после увольнения Карреры и Глушаков, и Ещенко вернулись в основной состав команды. Они провели тренировку перед матчем с «Рейнджерс» в Лиге Европы.

Не исключено, что исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо допустит участников скандала к игре. Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов признался, что рад возвращению игроков.

«Все мысли сейчас — о предстоящем матче против «Рейнджерс». Нам необходимо сплотиться, максимально отдаваться делу на тренировках и как можно лучше подготовиться к встрече. Радует, что Глушаков и Ещенко вернулись в строй и полетят в Шотландию: их присутствие в команде, безусловно, должно оживить игру. Рауль Рианчо уже вплотную руководит тренировочным процессом. Не стоит забывать, что он специалист с большим опытом, а также один из творцов золотой эпохи казанского «Рубина» и киевского «Динамо». Очень надеюсь, что его позитивная энергия поможет команде», — написал Измайлов в Telegram.

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