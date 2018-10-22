Massimo, grazie di tutto: что говорят в России об увольнении Карреры из «Спартака»

Увольнение главного тренера «Спартака» Массимо Карреры является закономерным. Такого мнения придерживаются аналитик Александр Бубнов и бывший президент клуба Андрей Червиченко. Экс-полузащитник москвичей Максим Калиниченко и теннисист Евгений Кафельников, напротив, раскритиковали решение руководства команды. Актёр Дмитрий Назаров спел песню по случаю ухода специалиста, а объединение фанатов «Фратрия» пожелало итальянцу удачи.

«Его съели за открытость и любовь фанатов»

Бывший защитник красно-белых Александр Бубнов выразил уверенность в том, что отставка итальянского специалиста является закономерной в связи с последними событиями, происходившими в московском клубе. Однако, по его словам, Карреру не стоит обвинять во всех бедах команды, так как он стал заложником обстоятельств.

«Потеря лидера атаки Промеса, тяжёлая травма отлично влившегося центрального защитника Жиго, повреждения целой группы игроков, нестабильность молодёжи — всё это серьёзно сказывалось на состоянии команды, её конкурентоспособности. Но тренер должен уметь работать при любых обстоятельствах», — приводит слова Бубнова Sportbox.

С пониманием к решению руководства «Спартака» отнёсся и другой экс-спартаковец — нападающий Сергей Юран.

«Последние результаты не впечатляли. При всём уважении к тульскому «Арсеналу», эту команду нужно было обыгрывать в Москве. Где-то Карерра поставил своё «я» выше команды, не смог найти общего языка с игроками, а ведь на кону стояло немало», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Солидарен с ним и бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин. По его мнению, в истории команды наступает новый этап.

«Печально, что тренер, который привёл «Спартак» к чемпионству, закачивает посередине сезона. Но всё логично. Команда потерпела дома три поражения подряд, а для «Спартака» это верх точки кипения. Тем не менее нужно поблагодарить итальянца за работу. Теперь важно, кто придёт вместо него», — отметил экс-футболист.

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко признался, что давно ожидал отставки итальянского наставника.

«Закономерная ситуация, даже запоздали с отстранением. Если команда хотела бороться за золотые медали, нужно было сделать это после того, как она не попала в Лигу чемпионов. У Карреры не было никаких шансов вывести красно-белых на другой уровень. Это был путь в никуда», — уверен он.

Каррера покинул свой пост, проработав в «Спартаке» два сезона. Однако некоторые эксперты выразили уверенность в том, что специалист был достоин ещё одного шанса. Так, бывший полузащитник Валерий Кечинов заявил, что руководство клуба поторопилось со своим решением.

«Надо отдать Массимо должное: он доверял молодым российским игрокам. Не каждый бы пошёл на то, чтобы выпускать сразу по несколько неопытных футболистов. Это мне в нём очень нравилось. Но как к игре, так и к результату были вопросы», — цитирует Кечинова РИА Новости.

Не скрывал своей радости в связи с уходом итальянца и активный болельщик красно-белых актёр Дмитрий Назаров. Он опубликовал в Instagram прощальную песню для Карреры.

«Благодарю тебя за сладкое золото, за ностальгию о величии. Благодарю тебя за всё то, что прожито, и за улыбку симпатичную. За нашу боль и кровь, за то, что вновь и вновь мы слепо верили в мечту. Прощай, и бог с тобой! Per tutto grazio, за эту всю феличиту», — спел Назаров.

Экс-нападающий «Спартака» Александр Ширко пояснил, что в современном футболе руководство клубов не привыкло терпеть неудовлетворительные результаты на протяжении длительного времени.

«На место человека, который не может выстроить игру команды и не делает результат, приходит другой. Некогда ждать, всё долго тянется. Ведь и футболист, и тренер — это такие же вольнонаемные работники. Прошли те времена, когда можно было по 10—20 лет работать и чего-то ждать», — рассказал Ширко.

Более резким в своих высказываниях был экс-полузащитник москвичей Максим Калиниченко.

«Всё-таки сплавили Массимо. Хочу посмотреть и послушать, как следующего уничтожать будете спустя какое-то время. А тренеру спасибо за всё! И самое главное — за то, что никогда не оставался равнодушным и не пытался спихнуть вину на других. Удачи!» — написал он на своей странице в Twitter.

Главным достижением Карреры на посту главного тренера красно-белых, безусловно, стало чемпионство в сезоне-2016/17. Несмотря на все проблемы, возникшие в команде в последнее время, это достижение итальянца запомнится поклонникам команды.

«Массимо, огромное спасибо за то, что ты сделал наш «Спартак» чемпионом России! Удачи, тренер! Болельщики всегда были с тобой! Massimo, grazie di tutto!» — говорится в заявлении фанатского объединения «Фратрия».

Массимо, огромное спасибо за то, что ты сделал наш #Спартак чемпионом России!



Удачи, тренер! Болельщики всегда были с тобой!



Massimo, grazie di tutto! pic.twitter.com/RWF90MNxJp — Фратрия (@fratria) 22 октября 2018 г.

Один из самых известных поклонников команды экс-теннисист Евгений Кафельников не согласился с решением руководства, добавив, что не склонен винить тренера во всех бедах.

«У меня нет слов. Каррере просто не дали работать. Съели за его открытость, любовь фанатов. За те решения, которые он принимал. Это специалист, который знает, что делать, а не подстраивается под кого-либо», — уверен бывшая первая ракетка мира.

Противоположную точку зрения высказал ещё один поклонник красно-белых музыкант Николай Трубач.

«Думал, это произойдёт гораздо раньше. Ещё после поражения от «Ростова» и неудачного старта в еврокубках не видел каких-либо причин удерживать этого тренера. Сейчас подтверждением моих слов стали последние результаты на домашнем стадионе во встречах с не самыми сильными соперниками. Игра у «Спартака» абсолютно нечемпионская», — поделился мнением артист.

«Любой выбор окажется рискованным»

Ещё одной острой темой для обсуждения стал вопрос, кто станет преемником Карреры на посту главного тренера «Спартака». Руководство клуба сообщило о том, что временно эту позицию будет занимать один из помощников итальянца Рауль Рианчо.

Многие эксперты сошлись во мнении, что руководить командой должен российский специалист. Так, Бубнов отметил, что «приглашение иностранца будет чревато трудностями».

«Незнание языка, внутренней ситуации в команде и чемпионате — времени на адаптацию просто нет. Андрей Тихонов, к примеру, свободен, но только потому, что его «Крылья Советов» слабо выглядели на старте. Очевидного решения для «Спартака» не просматривается, любой выбор в нынешних обстоятельствах окажется рискованным», — добавил Бубнов.

Разделяет его мнение и Нигматуллин.

«Как болельщику со стажем мне хотелось бы видеть российского тренера. И сейчас успехи многих команд во внутреннем чемпионате показывают, что именно российские тренеры работают успешно. По моему мнению, лучшей кандидатурой является Станислав Черчесов. Он бывший спартаковец, наставник с высокой квалификацией, тренер-победитель», — сказал он.

А вот Червиченко придерживается другой точки зрения.

«Считаю, что назначение на пост тренера-спартаковца, потому что он является бывшим игроком красно-белых — это бред. Мне ближе ситуация с Гончаренко в ЦСКА, таких специалистов команде как раз и не хватает», — отметил функционер.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой добавил, что совмещение Черчесовым двух позиций не сможет привести к положительным результатам.

«Подобное было в 2016 году, когда Слуцкого назначили главным тренером сборной. И что из этого вышло? У нас есть много тренеров. Зачем это нужно?» — поделился мнением в интервью Sport24 Мостовой.

С ним солидарен и бывший футболист «Спартака» Валерий Ловчев.

«Вдумайтесь: у Черчесова сейчас всё хорошо со сборной, тренер номер один в стране. Сборной России не нужно, чтобы он сейчас совмещал посты в национальной команде и клубе», — приводит слова эксперта сайт телеканала «360».

Известный российский актёр Сергей Белоголовцев предложил иную кандидатуру на пост наставника красно-белых.

«Я бы попробовал Романа Пилипчука. Мне кажется, его любят в команде, он имеет большой авторитет. Вполне возможно, в «Спартак» хорошо вписался бы Тихонов, но он не в том настроении и состоянии после отвратительного поступка «Крыльев Советов». Впрочем, Рианчо тоже подошёл бы, а вот со стороны никто не нужен. Стоит собрать все силы, ведь мы не сильно отстали», — цитирует Белоголовцева «Чемпионат».