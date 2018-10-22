Червиченко назвал закономерным увольнение Карреры из «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал отставку итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера московского клуба.

«Закономерная ситуация. Ничего неожиданного, даже запоздали с отстранением. У Карреры никаких шансов вывести команду на другой уровень. И атмосфера в команде плохая, и, как я понимаю, уже пошло расслоение коллектива... Это был путь в никуда, просто слишком сильно задержали его отстранение», — приводит слова Червиченко Sport24.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года, и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее Рауль Рианчо признался, что пока не испытывает никаких эмоций из-за назначения наставником «Спартака».