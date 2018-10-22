Рианчо признался, что пока не испытывает никаких эмоций из-за назначения наставником «Спартака»

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Испанский специалист Рауль Рианчо прокомментировал свое назначение исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Спартак».
Рианчо признался, что пока не испытывает никаких эмоций из-за назначения наставником «Спартака»
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«У меня пока даже нет никаких эмоций. Я продолжу работать с той же интенсивностью, но с ещё большей ответственностью», — приводит слова Рианчо Sport24.

58-летний специалист впервые будет исполнять обязанности главного тренера футбольной команды. Прежде он работал ассистентом в таких клубах, как испанский «Леванте» и киевское «Динамо», а также в сборной Украины по футболу.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене. Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 года и привёл команду к первому за 15 лет чемпионству в РПЛ.

Ранее Ринат Билялетдинов заявил RT, что расставание «Спартака» с Каррерой произошло не по чисто спортивным факторам.

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