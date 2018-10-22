Билялетдинов: расставание «Спартака» с Каррерой произошло не по чисто спортивным факторам

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Бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал в беседе с RT отставку итальянского специалиста Массимо Карреры с поста главного тренера московского «Спартака».
Билялетдинов: расставание «Спартака» с Каррерой произошло не по чисто спортивным факторам
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«На мой взгляд, решение неверное. Расставание с Каррерой произошло не по чисто спортивным факторам. Там что-то подводное. Что-то там есть, непонятная кадровая политика, странные приглашения на несколько позиций», — заявил Билялетдинов RT.

Он отметил, что ситуация с переводом Дениса Глушакова и Андрея Ещенко в молодёжную команду также является очень странной.

«При этом во вчерашнем матче с Тулой я не видел так называемого слива тренера. Команда билась, горела желанием побеждать. Однако в этом сезоне были матчи, когда казалось, что команда за день разучилась играть. Такое возможно лишь в том случае, когда в самом клубе что-то происходит непонятное», — добавил специалист.

22 октября стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».

Ранее сообщалось, что наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить «Спартак» зимой.

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