Источник: главный тренер сборной России Черчесов может возглавить «Спартак» зимой

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить московский «Спартак» во время зимнего перерыва в Российской премьер-лиге.
Источник: главный тренер сборной России Черчесов может возглавить «Спартак» зимой
  • РИА Новости

По информации RT, экс-помощник Массимо Карреры Рауль Рианчо будет руководить командой как минимум до зимнего перерыва, после чего клуб постарается найти ему замену.

Одним из основных кандидатов является Черчесов, но его приход в московский клуб напрямую зависит от предстоящих в декабре выборов президента Российского футбольного союза. Отмечается, что его работа в «Спартаке» не должна отразиться на сборной России.

Ранее стало известно, что Массимо Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака».

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