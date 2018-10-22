Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака»
- Reuters
Такое решение было принято советом директоров клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.
Итальянец возглавлял «Спартак» с 2016 года. Под его руководством московский клуб впервые за 15 лет выиграл чемпионат России по футболу. В нынешнем сезоне красно-белые после 11 туров занимают восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды пять побед, три ничьи и три поражения.
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Ливерпуля» может возглавить «Спартак».