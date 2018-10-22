Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака»

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» отправило итальянского специалиста Массимо Карреру в отставку с поста главного тренера команды, который он занимал с 2016 года. Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене.

Reuters

Такое решение было принято советом директоров клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо. Итальянец возглавлял «Спартак» с 2016 года. Под его руководством московский клуб впервые за 15 лет выиграл чемпионат России по футболу. В нынешнем сезоне красно-белые после 11 туров занимают восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды пять побед, три ничьи и три поражения. Ранее сообщалось, что бывший тренер «Ливерпуля» может возглавить «Спартак».