Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака»

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RT
Руководство московского футбольного клуба «Спартак» отправило итальянского специалиста Массимо Карреру в отставку с поста главного тренера команды, который он занимал с 2016 года. Причиной увольнения 54-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты красно-белых как в чемпионате России, так и на международной арене.
Каррера отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака»
  • Reuters

Такое решение было принято советом директоров клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

Итальянец возглавлял «Спартак» с 2016 года. Под его руководством московский клуб впервые за 15 лет выиграл чемпионат России по футболу. В нынешнем сезоне красно-белые после 11 туров занимают восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды пять побед, три ничьи и три поражения.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Ливерпуля» может возглавить «Спартак».

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