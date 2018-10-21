СМИ: Экс-тренер «Ливерпуля» может возглавить «Спартак» в случае увольнения Карреры

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В случае отставки итальянца Массимо Карреры с должности главного тренера «Спартака» одним из кандидатов на пост наставника московского коллектива будет 45-летний североирландский специалист Брендан Роджерс.
СМИ: Экс-тренер «Ливерпуля» может возглавить «Спартак» в случае увольнения Карреры
  • Reuters

Об этом сообщает «Чемпионат».

В настоящее время Роджерс возглавляет «Селтик», с которым он дважды выигрывал чемпионат Шотландии. Кроме того, ранее специалист работал в нескольких английских клубах, среди которых «Ливерпуль», «Суонси», «Рединг» и «Уотфорд».

Ранее СМИ сообщили, что Каррера может быть отправлен в отставку с должности главного тренера «Спартака» после поражения от «Арсенала» в матче 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

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