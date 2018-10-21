СМИ: Карреру отправят в отставку с поста главного тренера «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера с большой вероятностью будет уволен после домашнего поражения от тульского «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
СМИ: Карреру отправят в отставку с поста главного тренера «Спартака»
  • Reuters

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, руководство уже приняло решение об отставке специалиста, но необходимо обсудить детали.

Исполняющим обязанности главного тренера в таком случае будет назначен Рауль Рианчо.

Среди кандидатов на пост наставника красно-белых называют экс-тренера «Монако» Леонарду Жардима.

Ранее сообщалось, что «Спартак» после поражения от «Арсенала» в РПЛ повторил клубный антирекорд. 

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