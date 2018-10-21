СМИ: Карреру отправят в отставку с поста главного тренера «Спартака»
- Reuters
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, руководство уже приняло решение об отставке специалиста, но необходимо обсудить детали.
Исполняющим обязанности главного тренера в таком случае будет назначен Рауль Рианчо.
Среди кандидатов на пост наставника красно-белых называют экс-тренера «Монако» Леонарду Жардима.
Ранее сообщалось, что «Спартак» после поражения от «Арсенала» в РПЛ повторил клубный антирекорд.