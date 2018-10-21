СМИ: Карреру отправят в отставку с поста главного тренера «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера с большой вероятностью будет уволен после домашнего поражения от тульского «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Reuters

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации издания, руководство уже приняло решение об отставке специалиста, но необходимо обсудить детали. Исполняющим обязанности главного тренера в таком случае будет назначен Рауль Рианчо. Среди кандидатов на пост наставника красно-белых называют экс-тренера «Монако» Леонарду Жардима. Ранее сообщалось, что «Спартак» после поражения от «Арсенала» в РПЛ повторил клубный антирекорд.