«Спартак» после поражения от «Арсенала» в РПЛ повторил клубный антирекорд

Московский «Спартак» после поражения в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от тульского «Арсенала» повторил клубный антирекорд.

Это поражение стало третьим домашним подряд для московского коллектива. Ранее «Спартак» на своём поле уступил грозненскому «Ахмату» и «Ростову» из Ростова-на-Дону.

Это стало повторением клубных антирекордов 1995 и 2004 годов, когда красно-белые так же проигрывали на своём поле на протяжении трёх матчей.

Встреча завершилась со счётом 2:3.

Ранее Каррера прокомментировал поражение «Спартака» от «Арсенала» в 11-м туре РПЛ.