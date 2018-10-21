«Спартак» после поражения от «Арсенала» в РПЛ повторил клубный антирекорд

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Московский «Спартак» после поражения в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от тульского «Арсенала» повторил клубный антирекорд.
«Спартак» после поражения от «Арсенала» в РПЛ повторил клубный антирекорд
  • Reuters

Это поражение стало третьим домашним подряд для московского коллектива. Ранее «Спартак» на своём поле уступил грозненскому «Ахмату» и «Ростову» из Ростова-на-Дону.

Это стало повторением клубных антирекордов 1995 и 2004 годов, когда красно-белые так же проигрывали на своём поле на протяжении трёх матчей.

Встреча завершилась со счётом 2:3.

Ранее Каррера прокомментировал поражение «Спартака» от «Арсенала» в 11-м туре РПЛ.

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