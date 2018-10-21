«Спартак» после поражения от «Арсенала» в РПЛ повторил клубный антирекорд
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Это поражение стало третьим домашним подряд для московского коллектива. Ранее «Спартак» на своём поле уступил грозненскому «Ахмату» и «Ростову» из Ростова-на-Дону.
Это стало повторением клубных антирекордов 1995 и 2004 годов, когда красно-белые так же проигрывали на своём поле на протяжении трёх матчей.
Встреча завершилась со счётом 2:3.
Ранее Каррера прокомментировал поражение «Спартака» от «Арсенала» в 11-м туре РПЛ.