Вывод средств с семейных счетов и долги по алиментам: на Тарасова и Глушакова могут завести уголовные дела
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«Глушаков может отправиться к своим друзьям Кокорину и Мамаеву»
Последний месяц выдался крайне скандальным для российского футбола. Сперва в СИЗО оказались Павел Мамаев и Александр Кокорин, а затем административные дела были открыты на игроков «Крыльев Советов» Евгения Башкирова и Георгия Тигиева.
Обоих подозревали в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, а Георгия ещё и в употреблении амфетамина.
К счастью, последняя информации не подтвердилась, а в организме Тигиева по итогам медосвидетельствования не было обнаружено даже следов алкоголя.
Между тем новыми «героями» новостных лент стали полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и опорник «Локомотива» Дмитрий Тарасов — у того и другого возникли серьёзные проблемы с бывшими жёнами.
Разрыв экс-капитана красно-белых со своей супругой Дарьей и без того получается крайне скандальным. В сентябре женщина подала на развод, поскольку муж, по её словам, регулярно ей изменял. В качестве доказательства была представлена видеозапись, на которой футболист якобы находится в бане в компании «подруги детства».
Однако бракоразводный процесс грозит затянуться. 28 сентября был зарегистрирован иск Дарьи к Денису о разделе совместно нажитого имущества.
После этого Никулинский районный суд Москвы принял решение арестовать имущество и счета как Глушакова, так и его бывшей супруги.
Но Глушаков, судя по заявлению Сергея Жорина — адвоката женщины, якобы вывел с общих счетов серьёзную сумму, за что теперь может быть привлечён к уголовной ответственности.
«В рамках бракоразводного процесса по моему ходатайству Никулинский суд наложил арест на вклады, депозиты и счета, квартиры и автомобиль Bentley Глушакова. После вынесения судом определения о наложении ареста на счета Глушакова и после того как мы передали эти документы в банк, он вывел ещё до 100 млн рублей. Если эта информация подтвердится, то это уже уголовное преступление, за которое предусматривается наказание, связанное с лишением свободы, и Глушаков может отправиться к своим друзьям — Павлу Мамаеву и Александру Кокорину», — цитирует Жорина ТАСС.
Чуть позже в другом интервью адвокат назвал сумму, которую футболист якобы вывел с семейных счетов до их ареста, — около 300 млн рублей.
Сам полузащитник, который продолжает играть за молодёжный состав «Спартака», после игры с «Зенитом» отказался комментировать сложившуюся ситуацию.
Пока же очевидно, что точку в данной истории ставить рано. Первая беседа сторон намечена судом на 22 октября.
«Будем добиваться взыскания задолженности с Тарасова»
Если скандал с участием Глушакова смогла затмить разве что криминальная история Мамаева и Кокорина, то попадание Тарасова в ситуацию с невыплатой алиментов стало достаточно неожиданным.
Речь идёт о браке футболиста с Оксаной Осинкиной, его первой женой, от которого у пары осталась дочь Ангелина. Стало известно, что за шесть лет Тарасов задолжал бывшей супруге 15 млн рублей. Причём её интересы также защищает Сергей Жорин.
«23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объёме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 млн рублей. Сам же Тарасов после получения претензии обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчёте накопившегося долга. В настоящее время мы передаём исполнительный лист для исполнения в службу судебных приставов и будем добиваться принудительного взыскания задолженности с футболиста», — цитирует юриста ТАСС.
Жорин отметил, что в случае дальнейшей неуплаты алиментов против футболиста может быть возбуждено уголовное дело.
«В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мы будем добиваться привлечения Тарасова к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», максимальное наказание — лишение свободы на срок до 1 года) и лишения родительских прав», — добавил Жорин.
Любопытно, что ещё весной текущего года бывшая жена спортсмена рассказывала, что вынуждена работать в нескольких местах, чтобы обеспечить дочь всем необходимым.
Но на вопрос о том, помогает ли Тарасов бывшей семье, женщина тогда ответила, что «Дмитрий Алексеевич оказывает финансовую поддержку своей дочери».
При этом нынешняя жена Дмитрия Анастасия Костенко недавно раскритиковала решение Оксаны отдать восьмилетнюю Ангелину в модельный бизнес. А в июле футболист во второй раз стал отцом.
Сам Тарасов сложившуюся ситуацию комментировать отказался. Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обсуждать её также не захотел.
«Впервые слышу об этой ситуации. Я даже обсуждать не хочу. Мне можно адресовать вопросы о футболе, но не об этом», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
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