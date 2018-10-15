Вывод средств с семейных счетов и долги по алиментам: на Тарасова и Глушакова могут завести уголовные дела

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов и экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков могут стать фигурантами уголовных дел. Тарасов обвиняется в том, что не выплачивал алименты бывшей жене в полном объёме. Глушакова подозревают в выводе средств с семейных счетов, после того как на них был наложен арест в связи с бракоразводным процессом.

«Глушаков может отправиться к своим друзьям Кокорину и Мамаеву»

Последний месяц выдался крайне скандальным для российского футбола. Сперва в СИЗО оказались Павел Мамаев и Александр Кокорин, а затем административные дела были открыты на игроков «Крыльев Советов» Евгения Башкирова и Георгия Тигиева.

Обоих подозревали в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, а Георгия ещё и в употреблении амфетамина.

К счастью, последняя информации не подтвердилась, а в организме Тигиева по итогам медосвидетельствования не было обнаружено даже следов алкоголя.

Между тем новыми «героями» новостных лент стали полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и опорник «Локомотива» Дмитрий Тарасов — у того и другого возникли серьёзные проблемы с бывшими жёнами.

Разрыв экс-капитана красно-белых со своей супругой Дарьей и без того получается крайне скандальным. В сентябре женщина подала на развод, поскольку муж, по её словам, регулярно ей изменял. В качестве доказательства была представлена видеозапись, на которой футболист якобы находится в бане в компании «подруги детства».

Однако бракоразводный процесс грозит затянуться. 28 сентября был зарегистрирован иск Дарьи к Денису о разделе совместно нажитого имущества.

После этого Никулинский районный суд Москвы принял решение арестовать имущество и счета как Глушакова, так и его бывшей супруги.

Но Глушаков, судя по заявлению Сергея Жорина — адвоката женщины, якобы вывел с общих счетов серьёзную сумму, за что теперь может быть привлечён к уголовной ответственности.

«В рамках бракоразводного процесса по моему ходатайству Никулинский суд наложил арест на вклады, депозиты и счета, квартиры и автомобиль Bentley Глушакова. После вынесения судом определения о наложении ареста на счета Глушакова и после того как мы передали эти документы в банк, он вывел ещё до 100 млн рублей. Если эта информация подтвердится, то это уже уголовное преступление, за которое предусматривается наказание, связанное с лишением свободы, и Глушаков может отправиться к своим друзьям — Павлу Мамаеву и Александру Кокорину», — цитирует Жорина ТАСС.

Чуть позже в другом интервью адвокат назвал сумму, которую футболист якобы вывел с семейных счетов до их ареста, — около 300 млн рублей.

Сам полузащитник, который продолжает играть за молодёжный состав «Спартака», после игры с «Зенитом» отказался комментировать сложившуюся ситуацию.

Пока же очевидно, что точку в данной истории ставить рано. Первая беседа сторон намечена судом на 22 октября.

«Будем добиваться взыскания задолженности с Тарасова»

Если скандал с участием Глушакова смогла затмить разве что криминальная история Мамаева и Кокорина, то попадание Тарасова в ситуацию с невыплатой алиментов стало достаточно неожиданным.

Речь идёт о браке футболиста с Оксаной Осинкиной, его первой женой, от которого у пары осталась дочь Ангелина. Стало известно, что за шесть лет Тарасов задолжал бывшей супруге 15 млн рублей. Причём её интересы также защищает Сергей Жорин.

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«23 ноября 2011 года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объёме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15 млн рублей. Сам же Тарасов после получения претензии обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчёте накопившегося долга. В настоящее время мы передаём исполнительный лист для исполнения в службу судебных приставов и будем добиваться принудительного взыскания задолженности с футболиста», — цитирует юриста ТАСС.

Жорин отметил, что в случае дальнейшей неуплаты алиментов против футболиста может быть возбуждено уголовное дело.

«В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мы будем добиваться привлечения Тарасова к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», максимальное наказание — лишение свободы на срок до 1 года) и лишения родительских прав», — добавил Жорин.

Любопытно, что ещё весной текущего года бывшая жена спортсмена рассказывала, что вынуждена работать в нескольких местах, чтобы обеспечить дочь всем необходимым.

Но на вопрос о том, помогает ли Тарасов бывшей семье, женщина тогда ответила, что «Дмитрий Алексеевич оказывает финансовую поддержку своей дочери».

При этом нынешняя жена Дмитрия Анастасия Костенко недавно раскритиковала решение Оксаны отдать восьмилетнюю Ангелину в модельный бизнес. А в июле футболист во второй раз стал отцом.

Сам Тарасов сложившуюся ситуацию комментировать отказался. Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обсуждать её также не захотел.

«Впервые слышу об этой ситуации. Я даже обсуждать не хочу. Мне можно адресовать вопросы о футболе, но не об этом», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».