Завтракают рисовой кашей и надеются вернуться в большой футбол: чем занимаются Кокорин и Мамаев в СИЗО

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин содержатся в шестиместных камерах, но у каждого только по одному соседу. Об этом сообщил ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников. Он также отметил, что брат Александра Кокорина Кирилл находится в двухместной камере. Спортсмены имеют право читать книги из местной библиотеки и недолго смотреть телевизор. Кроме того, футболисты намерены написать заявление с просьбой разрешить им посещать спортзал, чтобы поддерживать форму.

В столичный следственный изолятор №2 Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл были доставлены утром 12 октября.

Утром 14 октября Павел Мамаев получил передачу от отца. Она состояла из лапши быстрого приготовления, сладостей, пряников и туалетных принадлежностей. На имя братьев Кокориных посылок пока не поступало, однако, как заверил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Иван Мельников, футболисты и без того обеспечены всем необходимым.

«Никаких жалоб от них не поступает. Завтракали рисовой кашей. Братьям Кокориным и Мамаеву она понравилась. Александр отметил, что не как дома, конечно, но есть можно. Мамаев признался, что прекрасно понимает, где и почему он находится, и принимает всё как должное», — приводит слова Мельникова «Спорт-Экспресс».

Правозащитники рассказали, что Кокорины и Мамаев могут недолго смотреть телевизор, а также имеют право читать книги из местной библиотеки, которым уже воспользовался Александр. Кроме того, из выпусков новостей футболисты узнали о предложении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова помочь им в возобновлении спортивной карьеры. На потенциальное приглашение в футбольный клуб «Ахмат» Кокорин ответил благодарностью, а Мамаев признался, что пока думает только о разрешении текущей ситуации.

По рассказам представителей ОНК, футболисты по-прежнему содержатся в камерах карантинного отделения. Их перевод в обычные камеры ожидается уже на следующей неделе, после того, как будут проведены физические и психологические тесты. По их результатам сотрудники СИЗО определят, с кем из потенциальных соседей Кокориным и Мамаеву лучше дожидаться окончания следствия. Кроме того, игроки получат возможность открыть лицевые счета для покупки продуктов и начать отвечать на письма болельщиков.

Следственный изолятор №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве

РИА Новости

© Владимир Песня

«Футболисты находятся в шестиместных камерах, младший Кокорин — в двухместной, при этом у каждого из них только один сосед вместо шести. Сосед Мамаева обвиняется в краже, вместе с Кокориным содержится неплательщик алиментов», — цитирует Мельникова ТАСС.

Кроме того, по словам представителей ОНК, оба игрока намерены продолжать тренировки и вернуться в большой футбол.

«Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда попадут в обычные камеры СИЗО», — приводит слова Мельникова «Спорт-Экспресс».

«Это правосудие, а не гладиаторские бои»

Пока игроки ждут окончания следствия, в мире футбола продолжаются дискуссии относительно их проступка. Так, Константин Мамаев, отец и агент полузащитника «Краснодара», ранее активно защищавший своего сына, заявил, что Павлу нет оправдания.

«Я хотел бы извиниться за поведение сына. Я искренне прошу прощения. Этому нет никакого оправдания», — приводит слова отца футболиста РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала НТВ.

«Они не имели ни морального, ни физического права — никакого права они не имели вести себя таким образом. Я спросил его: «Сын, я тебя учил такому?» Он ответил: «Нет», — добавил Константин Мамаев.

Отец полузащитника «Краснодара» также заявил, что неоднократно призывал Павла не общаться с Александром Кокориным.

«Я ему говорил: «Перестаньте всё это...» Два года они, по сути, и не виделись, а тут эта вечеринка в честь годовщины знакомства», — рассказал Мамаев.

В то же время на защиту футболистов продолжают вставать коллеги по цеху. Так, к игрокам «Локомотива» Фёдору Смолову и Антону Миранчуку присоединился хавбек красно-зелёных Дмитрий Тарасов.

«Никому такого не пожелаю — два месяца в заключении. Это сильный удар по форме, если не по большему», — написал Тарасов в своём Instagram.

Он также заявил, что в подобных ситуациях необходимо разбираться без давления со стороны.

«Мы живём в правовом государстве. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ. Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного. Надо поступать по справедливости», — добавил Тарасов.