«C их стороны жалоб не было»: как Кокорин и Мамаев провели первый день в «Бутырке»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев переведены в следственный изолятор «Бутырка». Подозреваемые в хулиганстве футболисты пробудут под арестом до 8 декабря. Они заявили, что довольны условиями содержания и ни на что не жалуются. В пятницу стало известно, что задержан ещё один участник драки в центре Москвы — приятель спортсменов Александр Протасовицкий.

Утром 12 октября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также младший брат нападающего «Зенита» Кирилл Кокорин были доставлены в следственный изолятор №2 города Москвы, более известный как «Бутырка». Они пробудут в заключении под стражей практически два месяца — до 8 декабря.

Решение о такой мере пресечения в отношении участников скандального инцидента в центре Москвы было принято накануне Тверским районным судом столицы. Защита подозреваемых ходатайствовала о подписке о невыезде или домашнем аресте, однако суд занял сторону обвинения, посчитав, что братья Кокорины и Мамаев могут скрыться, надавить на потерпевших — чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука, — а также помешать следствию.

Футболисты и Кокорин-младший были размещены в двухместных камерах карантинного отделения «Бутырки». Там заключённые проведут первые десять суток, чтобы ознакомиться с порядком пребывания под стражей и пройти медосмотр. Так как все подозреваемые проходят по одному делу, находиться в изоляторе они будут в разных камерах.

«Указанные лица поступили в СИЗО №2, размещены в разных камерах карантинного отделения, обеспечены всем необходимым: спальное место, средства гигиены», — цитирует агентство городских новостей «Москва» официального представителя столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергея Цыганкова.

Ответственный секретарь Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) города Москвы Иван Мельников посетил задержанных и рассказал, в каких условиях содержатся братья Кокорины и Мамаев.

«В «Бутырке», как и в большинстве изоляторов, перелимит граждан, но при этом в абсолютном большинстве камер есть телевизоры, холодильники, почти у всех есть свои спальные места. В карантинное отделение часто приезжают всевозможные делегации для экскурсий — это чистые отремонтированные камеры, которые имеют все необходимые удобства. СИЗО №2 — один из самых посещаемых членами ОНК», — заявил Мельников Интерфаксу.

По его словам, все задержанные находятся в одних камерах с ранее несудимыми гражданами. Таким образом, не должна повториться ситуация в изоляторе временного содержания, когда соседом полузащитника «Краснодара» был бывший преступник. Так, вместе с Александром Кокориным оказался подозреваемый в неуплате алиментов, а с Мамаевым и Кириллом Кокориным — проходящие по делу о краже.

Мельников также отметил, что все трое продолжают раскаиваться в содеянном и не имеют жалоб на условия содержания.

«Все трое покушали, с их стороны жалоб не было. Мамаев сказал, что «не на курорте» находится и понимает, что несёт ответственность за содеянное. Они по-прежнему раскаиваются. Просили у общества и потерпевших извинения за своё поведение», — заявил активист.

Мамаев уже успел получить первую передачу от своих близких, а его адвокат Игорь Бушманов объявил, что 15 октября будет подана апелляция на решение Тверского районного суда о заключении полузащитника «Краснодара» под стражу. Если жалоба будет удовлетворена, то Мамаев будет освобождён через три дня.

Также сегодня суд арестовал ещё одного участника нападений на Пака и Соловчука. Им оказался Александр Протасовицкий. Он также пробудет под стражей до 8 декабря. Ему, как и другим подозреваемым, инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Судя по всему, наравне с официальным расследованием дело футболистов «Зенита» и «Краснодара» будет рассматриваться в комитете по этике Российского футбольного союза (РФС). Как сообщил член исполкома организации Игорь Лебедев, он лично написал письмо с просьбой озаботиться данным вопросом.

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«Официально обратился в РФС на имя и. о. президента Александра Алаева и в комитет по этике с просьбой рассмотреть факт поведения футболистов Кокорина и Мамаева, дать ему соответствующую оценку и вынести решение в рамках полномочий комитета. РФС не может и не должен оставаться в стороне», — говорится в сообщении Лебедева на его официальной странице в Twitter.

При этом в самом комитете по этике РФС ответили, что по состоянию на 12 октября они не получали никаких официальных запросов с просьбой рассмотреть поведение спортсменов.

«Запрос к нам может поступить от исполкома, бюро и президента РФС, а также от руководителей лиг. На данный момент запроса не было», — заявил РИА Новости глава комитета Семён Андреев.

Позднее эту информацию прокомментировал и нынешний глава РФС Александр Алаев, который признался, что в настоящее время союз сосредоточен на проведении матчей Лиги наций с участием национальной команды России, но непременно разберётся в этой ситуации.

«В первую очередь нам нужно хорошо провести и организовать матчи нашей сборной, а уже потом разбираться с противоправными вопросами и поведением Кокорина и Мамаева. Думаю, что с понедельника начнём этим заниматься», — заключил Алаев.