«Должны закончить с футболом»: что говорят в мире спорта об инциденте с участием Кокорина и Мамаева

Задержанные по подозрению в избиении двух человек футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не должны уйти от наказания. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаила Дегтярёв. Его поддержал бронзовый призёр Олимпиады Евгений Ловчёв, который считает, что игроки должны быть отстранены от всех соревнований. Между тем многие не разделяют точку зрения комментатора Дмитрия Губерниева, настаивающего на реальных тюремных сроках для Кокорина и Мамаева. За футболистов заступились их родственники и семьи других спортсменов.

Инцидент с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, произошедший 8 октября, продолжает оставаться главной околоспортивной темой недели. Пока задержанные игроки «Зенита» и «Краснодара» дают показания и проходят следственные действия, в мире спорта продолжают требовать наказать провинившихся спортсменов. Однако мнения разделились. Одни призывают привлечь футболистов к уголовной ответственности, другие считают, что Кокорин с Мамаевым не заслуживают столь жёстких мер.

Так, известный спортивный комментатор, обладатель премии «Тэфи» Дмитрий Губерниев выразил мнение, что Кокорин и Мамаев должны получить реальные тюремные сроки.

«На них смотрят наши дети. Какой пример они показывают подрастающему поколению? На месте Дениса Пака мог оказаться простой сельский учитель или ещё кто-то. Они вдесятером бьют одного и обязаны за это ответить. Они должны навсегда закончить с футболом и сесть в тюрьму», — заявил Губерниев в прямом эфире телеканала «Россия 1».

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярёв заявил, что Кокорин и Мамаев не избегут наказания, невзирая на свою популярность и спортивные заслуги.

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«Сценарий, который исключает соразмерное наказание для всех виновных в совершении противоправных действий, недопустим. Те, кого суд признает виновными в нарушении законодательных норм, неотвратимо ответят, невзирая на заслуги или какой-либо профессиональный статус. Тот факт, что участниками скандала стали известные футболисты, кумиры молодёжи, является отягчающим обстоятельством», — пояснил депутат.

Дегтярёв призвал спортивных чиновников принять в отношении футболистов жёсткие меры.

«Спортивная общественность должна применить дисквалификацию. Дело не должно быть спущено на тормозах — это может нанести ущерб имиджу всей страны, всего российского футбола. Сложно говорить о причинах и мотивах столь вопиющего поведения. Однако не стоит проецировать негатив на всё футбольное сообщество. На чемпионате мира российские спортсмены, волонтёры, все граждане продемонстрировали высокий уровень культуры, толерантности и гостеприимства», — резюмировал Дегтярёв.

«Стыдно, что они футболисты»

Навсегда отстранить Кокорина и Мамаева от футбола призывают и ветераны спорта. Так, бронзовый призёр Олимпиады, экс-полузащитник «Спартака» Евгений Ловчёв заявил, что игроков нужно лишить права участвовать во всех соревнованиях в связи с тем, что своим поведением они спровоцировали негативное отношение ко всему российскому футболу.

«Они должны ответить за всё по полной! Я жалею, мне стыдно, что они футболисты. Они опоганили мою профессию. Это оборзевшие, наглые люди, которые развращены всем», — заявил Ловчев.

В полиции подчеркнули, что следственные действия в отношении известных футболистов будут проведены с соблюдением всех законов. Об этом журналистам сообщил начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД Юрий Титов.

«Я вас заверяю: столичной полиции всё равно кто они — футболисты или простые прохожие. Если человек совершил противоправное деяние, он должен понести установлённую законом ответственность. Они предоставляют им условия содержания, определённые федеральным законом о содержании таких лиц. И они получают питание, постельные принадлежности и прочее строго в соответствии с законом», — пояснил полковник.

«Молодёжь у нас такая»

Однако подследственные Кокорин и Мамаев всё же нашли поддержку. На защиту футболистов встали их родственники и друзья. Все они, как и сами игроки, признают вину футболистов, но выражают надежду на то, что наказание не будет жёстким.

Так, бизнесмен Руслан Валитов, отец гражданской супруги Александра Кокорина, заявил, что Александр должен ответить за свой поступок.

«Саша великий спортсмен, но молодёжь у нас такая... Да, они натворили дел и должны за это ответить. Правда, в таком возрасте ошибаются все, но чисто в практической части. Накануне была убита следователь по особо важным делам Евгения Шишкина, а нет такой суеты. Все сконцентрировались вокруг нашей чепухи», — отметил родственник задержанного футболиста.

Однако, по мнению Валитова, дело игроков может восприниматься общественностью предвзято из-за внимания в СМИ.

«Надо заниматься резонансными делами, а не создавать резонанс. Понятно, что там чиновник пострадал. Но ведь такие истории сплошь и рядом. Просто ребята медийные — их увидели, и все делают хайп. Но зачем поднимать волну на таком? На хорошем бы делали. Все любят грязное бельё, а чистое неинтересно никому», — цитирует Валитова «Спорт-Экспресс».

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Не ломать карьеру нападающему сине-бело-голубых призвала и спортивный агент Дарья Шишканова. Она поддержала мнение семьи футболиста и охарактеризовала его как воспитанного и сдержанного человека.

«Александр — не дебил и не отморозок. Он совершенно нормальный, воспитанный мальчишка. Знаю его только с хорошей стороны. Саша занимается благотворительностью, помогает детям. Неправильно судить его по одному дню и утверждать, что человек — мерзавец, подонок и монстр. У нас почему-то в обществе признаются либо герои, либо враги народа, а среднего нет. Они никого не изнасиловали и не убили. Не надо из них делать монстров и маньяков», — сказала Шишканова в эфире телеканала «Россия 1».

В поддержку Александра Кокорина и его супруги Дарьи выступила и Кристина, жена другого нападающего «Зенита» — Артёма Дзюбы.

«Дашулик, Саша, держитесь! Всё образуется! Мы с вами», — написала Кристина Дзюба в сети ASKfm.