Переквалификация статьи, показания свидетеля и бескомпромиссность потерпевших: новые подробности дела Кокорина и Мамаева

Дело о нападении Александра Кокорина и Павла Мамаева на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виктора Соловчука было переквалифицировано на статью «Хулиганство». Адвокат главы департамента Минпромторга Дениса Пака Геннадий Удунян призвал проверить футболистов на содержание в их организме наркотических веществ, а свидетель драки на парковке заявил, что в качестве инициатора конфликта выступил сам Соловчук. При этом в рамках расследования были задержаны ещё трое участников инцидента, среди которых оказался и младший брат Александра Кокорина 19-летний Кирилл.

Спустя двое суток после своих московских «приключений» футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев оказались в Главном следственном управлении ГУ МВД столицы. При этом даже явка в органы прошла не совсем гладко: к изначально назначенному времени оба спортсмена не явились, а форвард «Зенита» и вовсе умудрился опоздать даже к окончанию дедлайна (18:00). Таким образом, от официального объявления в розыск игрока отделяли всего несколько часов.

Но в итоге оба спортсмена всё же оказались в следственном управлении, где были подвергнуты допросу, а после и вовсе задержаны на 48 часов, которые им придётся провести в изоляторе временного содержания (ИВС).

Также по теме В изолятор на 48 часов: футболисты Кокорин и Мамаев задержаны по делу о хулиганстве Столичная полиция допросила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, подозреваемых в двух эпизодах избиения людей,...

Судя по всему, разрешить ситуацию мирным путём футболистам не удастся. Ранее адвокат одной из жертв нападения футболистов (главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака) уже говорил, что его клиент намерен добиться максимальной меры пресечения для Кокорина и Мамаева. Кроме того, он потребовал проверить спортсменов на наличие их в организме веществ, которые могли вызвать подобные действия с их стороны.

«Мы ходатайствуем о проведении медэкспертизы о содержании у них того вещества, которое повлияло на их поведение» — заявил адвокат Пака Геннадий Удунян в эфире программы «Пусть говорят».

Бескомпромиссную позицию занял и второй потерпевший. Виктор Соловчук, который работает водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, заявил, что не намерен соглашаться на мировую.

«У меня перелом носа, черепно-мозговая травма, много ушибов. Ни за какие коврижки я прощать никого не собираюсь. Буду идти до конца», — сказал Соловчук.

Безусловно, ближайшее время следователи посвятят сбору улик и показаний, которые смогут пролить свет на похождения футболистов «Зенита» и «Краснодара» в столице. Но уже сейчас появляются данные, которые делают историю Кокорина и Мамаева не такой однозначной, какой она была раньше. Так, по словам одного из свидетелей избиения Соловчука, который пожелал остаться неназванным, инициатором конфликта выступил именно водитель Ушаковой.

«Все вместе отдыхали в заведении. Вызвали такси, вышли на улицу. Там холодно, автомобиль всё не подавали. Одна из девушек, увидев припаркованную машину с водителем, решила, что это такси, и села на заднее сиденье. Мужчина за рулём крайне грубо, с матом стал её выгонять», — цитирует очевидца «Росбалт».

Отмечается, что Мамаев поспешил вывести девушку из машины, но водитель не успокоился и продолжил кричать на футболистов, используя ненормативную лексику.

«Он (Соловчук. — RT) просто вышел и начал орать на ребят матом, использовал одно совсем обидное слово. Александр и Павел выросли в простых семьях. За такое обзывательство в том же Подольске, откуда родом Мамаев, принято спрашивать. Футболисты подошли к водителю, потребовали объясниться. Тот в ответ стал пугать неприятностями и опять в лицо им повторил это слово, добавив: «Я так считаю и готов ответить за это», — заявил свидетель.

По словам очевидца произошедшего, изначально участники конфликта просто обменивались мнениями на повышенных тонах, однако позднее Соловчук оттолкнул руку Мамаева и ударил полузащитника «Краснодара» в лицо.

«Павел этого не ожидал, даже отлетел в сторону. И понеслось. Если брать с каких-то мужских понятий, то водитель просто провоцировал ребят. Подозреваю, он так делал не первый раз и был уверен, что ему ничего не будет», — заключил свидетель конфликта.

Пока сложно утверждать, насколько эта информация соответствует действительности и сможет ли помочь следствию. Но уже совершенно точно можно сказать, что поведение Кокорина и Мамаева привлекло внимание не только российской, но и мировой общественности. Стало известно, что делом спортсменов заинтересовались даже в Международной федерации футбола (ФИФА).

«Инцидент с участием российских футболистов взят под особый контроль. ФИФА очень внимательно следит за всеми мировыми СМИ, у нас есть много русскоговорящих сотрудников, которые отслеживают подобные новости», — заявили «Известиям» в пресс-службе ФИФА.

Держат руку на пульсе и в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), под эгидой которого Кокорин и Мамаев выступают в Лиге Европы.

Примечательно, что скандал вокруг Кокорина и Мамаева поднял такой серьёзный вопрос, как применение спортсменами наркотических средств. В Госдуме заговорили о необходимости введения обязательного тестирования футболистов.

Также по теме «Видео, допросы, изъятие материала»: новые подробности инцидента с участием Кокорина и Мамаева Столичная полиция начала расследование резонансного инцидента с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Оба игрока...

«Считаю целесообразным предложить ввести обязательное тестирование для футболистов всех российских клубов (всех дивизионов) на предмет употребления наркотиков. В случае неопровержимого доказательства употребления данных веществ спортсменом, это будет являться поводом для прекращения трудовых отношений между игроком и клубом, включая членство в национальной сборной», — цитирует РИА Новости выдержку из письма депутата Государственной думы Виталия Милонова к вице-премьеру Ольге Голодец.

По его словам, подобные меры помогут оградить российский футбол от «неадекватных и лицемерных спортсменов, какими предстали перед страной Кокорин и Мамаев».

При этом уже в пятницу, 12 октября, Тверской суд объявит меру пресечения для футболистов. Накануне сообщалось, что это будет сделано в четверг, 11 октября, но этот день будет посвящён проведению очных ставок и других необходимых мероприятий.

«Завтра следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении (Кокорина и Мамаева. — RT) меры пресечения», — заявил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.

Кроме того, если изначально действия футболистов подпадали под статью «Побои», то впоследствии оба правонарушения были переквалифицированы на «Хулиганство». Решение по инциденту с Паком было принято накануне, а в четверг аналогичный вердикт был вынесен и по делу с избиением Соловчука. Таким образом, Кокорину и Мамаева грозит гораздо более строгая мера пресечения, а именно — до семи лет колонии.

Также в главке МВД сообщили, что установили личности всех участников драк с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

В рамках расследования нападений на Пака и Соловчука были задержаны ещё трое участников инцидента, среди которых оказался и младший брат Александра Кокорина Кирилл.

«В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления. С остальными задержанными проводятся следственные действия», — говорится в официальном заявлении МВД.