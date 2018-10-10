Адвокат Пака потребовал установить вещества, которые принимали Кокорин и Мамаев

Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака рассказал подробности нападения на своего клиента со стороны футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Мой клиент зашёл позавтракать и провести краткое совещание с коллегой. Рядом сидела шумная компания людей. Они распивали спиртные напитки в районе девяти утра. Люди всю ночь не спали, гуляли в стриптиз-клубе, избили человека и что-то праздновали», — сказал адвокат в эфире программы «Пусть говорят».

Он рассказал, что чиновник сделал молодым людям замечание, после чего Пак получил несколько оскорблений в свой адрес.

«Мы ходатайствуем о проведении медэкспертизы о содержании у них того вещества, которое повлияло на их поведение», — добавил адвокат.

Мамаев и Кокорин обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее водитель ведущей Первого канала заявил, что не собирается прощать Кокорина и Мамаева.