Мамаева и Кокорина доставляют в здание Главного следственного управления ГУ МВД по Москве

Представители СМИ ожидают прибытия нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для допроса по двум делам об избиении людей в столице 8 октября. RT ведёт прямую трансляцию.