Мамаева и Кокорина доставляют в здание Главного следственного управления ГУ МВД по Москве
Представители СМИ ожидают прибытия нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для допроса по двум делам об избиении людей в столице 8 октября. RT ведёт прямую трансляцию.
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