Пранкер Вован: вряд ли Кокорина и Мамаева отправят в тюрьму за побои

Телефонный пранкер Владимир Кузнецов считает, что футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев, подозреваемые в избиении нескольких человек, избегут серьёзного наказания.

«Вряд ли их отправят в тюрьму за побои. Вероятнее всего, дело закончится условным заключением и штрафом. Я смотрел практику по этим делам, в редких случаях подобные правонарушения караются реальным сроком. Думаю, получение ими условного срока станет хорошим примером», — рассказал Кузнецов в интервью RT.

Вован также сомневается, что в ближайшее время Кокорин раскается в содеянном.

«Думаю, до этого здесь очень далеко, не факт, что настоящее раскаяние когда-либо будет. Мне кажется, сейчас он не понимает, почему к нему, якобы такому хорошему, так плохо относятся», — добавил Кузнецов.

Ранее Кузнецов рассказал о том, как прошла его беседа с президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко от имени Виталия Мутко.