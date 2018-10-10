Пранкер Вован: вряд ли Кокорина и Мамаева отправят в тюрьму за побои
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«Вряд ли их отправят в тюрьму за побои. Вероятнее всего, дело закончится условным заключением и штрафом. Я смотрел практику по этим делам, в редких случаях подобные правонарушения караются реальным сроком. Думаю, получение ими условного срока станет хорошим примером», — рассказал Кузнецов в интервью RT.
Вован также сомневается, что в ближайшее время Кокорин раскается в содеянном.
«Думаю, до этого здесь очень далеко, не факт, что настоящее раскаяние когда-либо будет. Мне кажется, сейчас он не понимает, почему к нему, якобы такому хорошему, так плохо относятся», — добавил Кузнецов.
Ранее Кузнецов рассказал о том, как прошла его беседа с президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко от имени Виталия Мутко.