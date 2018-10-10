Пранкер Вован: это безумие, когда люди на протяжении дня устраивают побоища

Телефонный пранкер Владимир Кузнецов рассказал о том, как он относится к поведению футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

«Безусловно, инциденты с участием Кокорина и Мамаева сложно назвать мелкими правонарушениями. Это безумие, когда люди на протяжении целого дня устраивают побоища. Это совсем отвратительно. Если бы на их месте оказались какие-нибудь алкаши с улицы, они бы уже давно оказались за решёткой. Но здесь замешаны звёзды, футболисты. Как я понимаю, они пока даже не явились на допрос в полицию», — заявил Кузнецов в интервью RT.

Комментируя инцидент, Вован также вспомнил об инцидентах, в которых оказывался боец Александр Емельяненко.

«У него тоже был период, когда он постоянно устраивал дебоши. Однажды даже подрался с пенсионером. Общественность на это не очень активно реагировала, дальше обсуждения не заходило. В его отношении не было применено даже административных мер. А закончилось всё историей с изнасилованием домработницы и последовавшими за это уголовным делом и сроком в тюрьме. Считаю, что если бы ему дали хотя бы 15 суток во время тех инцидентов в кафе, то откровенного криминала удалось бы избежать», — добавил Кузнецов.

Ранее пранкер рассказал, как он дозвонился до Кокорина.