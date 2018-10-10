Пранкер Вован рассказал, как дозвонился до Кокорина

Телефонный пранкер Владимир Кузнецов объяснил, почему решил позвонить президенту «Зенита» Сергею Фурсенко от имени Виталия Мутко, а также нападающему Александру Кокорину, которого подозревают в избиении нескольких человек вместе с другим футболистом, Павлом Мамаевым.

«Эта тема будоражит общественность уже второй день. Поэтому то, что я решил сделать, весьма ожидаемо. Конечно, дозвониться Кокорину и рассчитывать с ним на какой-то обстоятельный разговор было сложно. Наверняка за вчерашний день у него было несколько тысяч звонков. При этом он ни с кем не общался. Это также сложно назвать каким-то комментарием, но хотя бы услышать его голос нам удалось», — рассказал Кузнецов в интервью RT.

Ранее Кузнецов рассказал, как прошёл его разговор с президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко от имени Виталия Мутко.