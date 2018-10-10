Пранкер Вован считает, что Фурсенко не откажется от своих слов в адрес Кокорина

Телефонный пранкер Владимир Кузнецов рассказал, как прошёл его разговор с президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко от имени Виталия Мутко.

«В принципе, он сказал всё, что следовало. Возможно, заподозрил что-то в конце беседы, когда фразы Мутко стали повторяться. По голосу слышно, что Фурсенко достаточно эмоционален. Эпизодами он использовал даже ненормативную лексику в адрес Кокорина», — рассказал Кузнецов в интервью RT.

По словам Вована, поступок Кокорина и Мамаева многих расстроил и взбесил, поэтому жёсткая реакция функционера объяснима. Пранкер полагает, что появление записи этого разговора в сети вряд ли заставит Фурсенко отказаться от своих слов и занять противоположную позицию.

«Не думаю, что после этого он скажет, что будет всеми силами защищать Кокорина, а также заявит, что к нему не будет применено никаких дисциплинарных мер», — добавил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что пранкеры от имени Мутко позвонили президенту «Зенита» и поговорили о скандале с Кокориным.