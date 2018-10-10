Пранкеры от имени Мутко позвонили президенту «Зенита» и поговорили о скандале с Кокориным

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Пранкер Vovan222 опубликовал телефонный разговор с президентом санкт-петербургского «Зенита» Сергеем Фурсенко по поводу скандала с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых подозревают в избиении двух человек.
Пранкеры от имени Мутко позвонили президенту «Зенита» и поговорили о скандале с Кокориным
  • РИА Новости

Пранкер общался заранее заготовленными фразами бывшего министра спорта России Виталия Мутко.

«Сколько души в них вложено. Я имею в виду Кокорина. Ну просто… Виталий Леонтьевич, настолько обидно. Сколько всего мы вложили в этот футбол, обидно просто до слёз», — приводит Vovan222 слова Фурсенко на своём YouTube-канале.

Президент «Зенита» признался, что, услышав слова министра спорта Павла Колобкова, сначала не поверил, что такое могло произойти. Он также рассказал, что футболисты рассчитывали на помощь руководства в расследовании по их делу.

«Они-то думали, что отмажем. Но как можем отмазывать за такие вещи? Будем стараться держать удар», — заключил Фурсенко.

Глава футбольного клуба добавил, что меру наказания футболистов определят судебные органы.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прокомментировал поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые подозреваются в избиении двух человек в Москве.

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