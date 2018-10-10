Карелин: поведение Кокорина и Мамаева не имеет никакого отношения к спорту

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прокомментировал поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые подозреваются в избиении двух людей в Москве.

Он сказал, что существует большая разница между известными людьми и мастеровитыми спортсменами. По словам легендарного борца, перед спортсменом должны стоять и педагогические задачи.

«Педагогические задачи у спорта огромные. Уважение к учителю, уважение к труду, дисциплина. Как говорил Александр Васильевич Суворов, «дисциплина — мать победы», — цитирует Карелина РИА Новости.

Он также возмутился тем, что общественность обсуждает скандал с участием футболистов, хотя они не являются чемпионами мира в своём виде спорта.

«Мы о ком сейчас говорим? О чемпионах мира или нет? Тогда я не знаю, кто это. Я думаю, их поведение не имеет никакого отношения к спорту, а тем более — к физкультуре», — заявил Карелин.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев готовят официальное заявление.