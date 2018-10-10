Мамаев и Кокорин намерены выступить с официальным заявлением

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев готовят первое после избиения двух человек официальное заявление.
Мамаев и Кокорин намерены выступить с официальным заявлением
  • Александр Кокорин и Павел Мамаев, 2015 год
  • AFP
  • © KIRILL KUDRYAVTSEV

«Кокорин и Мамаев сделают заявление по этому поводу. Я за них говорить его не буду, наверное», — цитирует представителя футболистов m24.

Источник сообщил, что спортсмены сделают своё заявление в «удобный, правильный момент».

Футболисты обвиняются в избиении двух человек — водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виктора Соловчука и главы департамента Минпромторга Дениса Пака.

Ранее спортивный агент Дарья Шишканова встала на защиту футболистов.

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