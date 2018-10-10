Мамаев и Кокорин намерены выступить с официальным заявлением

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев готовят первое после избиения двух человек официальное заявление.

«Кокорин и Мамаев сделают заявление по этому поводу. Я за них говорить его не буду, наверное», — цитирует представителя футболистов m24.

Источник сообщил, что спортсмены сделают своё заявление в «удобный, правильный момент».

Футболисты обвиняются в избиении двух человек — водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виктора Соловчука и главы департамента Минпромторга Дениса Пака.

Ранее спортивный агент Дарья Шишканова встала на защиту футболистов.