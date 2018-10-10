Спортивный агент Шишканова: против Кокорина и Мамаева был устроен чёрный заговор

Спортивный агент Дарья Шишканова считает заранее запланированной акцией скандал с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые обвиняются в нанесение побоев двум человекам.

«Я более чем уверена, что в данном случае мы можем говорить о заговоре. Эта ситуация была заранее смоделирована, спрогнозирована. Думаю, что пострадавшие взаимосвязаны, был устроен своего рода черный заговор», — цитирует Шишканову «Москва24».

Она отметила, что испытывала чувство стыда за водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виктора Соловчука, который не стал драться против пятерых человек. Агент считает, что и ситуация с избиением главы департамента Минпромторга Дениса Пака была провокацией. В одном из московских кафе Кокорин вместе со своими друзьями оскорбляли по национальному признаку Пака, а также сам футболист ударил его стулом по голове.

«Думаю, она была спровоцирована. Александр был спровоцирован. Я знаю, какой Александр интеллигентный, воспитанный человек. В данном случае это была чистой воды провокация», — заявила Шишканова.

Ранее сообщалось, что Главное следственное управление МВД займётся расследованием уголовных дел Кокорина и Мамаева.