«Угроза» Уайту и перспектива реванша: о чём говорят спустя три дня после боя Нурмагомедова с Макгрегором

Абдулманап Нурмагомедов заявил, что простил Конора Макгрегора, а также признался, что не стал наказывать сына за его поведение после главного события UFC 229. Сам Хабиб в шутливой форме пригрозил разбить машину президенту Абсолютного бойцовского чемпионата Дане Уайту, Фёдор Емельяненко признался, что не смотрел бой россиянина и ирландца, а бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров выразил уверенность, что в скором времени болельщики увидят реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором.

Спустя три дня после главного события года в ММА ситуация понемногу начинает стабилизироваться. Безусловно, расследование драки с участием Нурмагомедова продолжается, но все его действующие лица ведут себя так, как будто ничего страшного не произошло. Днём ранее тренер Макгрегора Джон Кавана уже говорил, что не считает поступок Хабиба заслуживающим порицания и тем более дисквалификации, а глава UFC Дана Уайт упоминал о денежном штрафе и полугодичной дисквалификации.

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Объясняя своё поведение, Хабиб отмечал, что противник оскорблял его семью и страну, но сам отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Абдулманап признался, что больше не держит зла на Макгрегора. И это при том, насколько жёсткой была риторика ирландца в отношении Нурмагомедова — старшего. Так, Конор во всеуслышание называл его трусом и упрекал в том, что лишь страх заставил того сделать совместную фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Я прощаю Конора Макгрегора, всё в прошлом. Надо сделать анализ всего, что происходило, и извлечь уроки. Пообщавшись с аксакалами и мудрыми земляками, решили двигаться к другим высотам. Я надеюсь, в этом есть благо», — написал Нурмагомедов — старший на своей странице в Instagram.

После главного поединка UFC 229 и последовавших событий, сам Хабиб признавался, что на родине его ждёт серьёзный разговор с отцом. Он заявил, что тот вряд ли оценит несдержанность, которую спортсмен проявил после победы над Макгрегором, ввязавшись в потасовку с тренером по борьбе ирландца Диллоном Дэнисом. Однако по словам Абдулманапа, он не собирается наказывать сына за этот проступок.

«У нас собрались ветераны спорта, которые были чемпионами мира и Олимпийских игр, главы и вице-президенты клуба. Сели, обмозговали, мудрые люди сказали даже не напоминать ему о том, что случилось. Я согласился с большинством. Когда мы встретились с Хабибом, посмотрели друг на друга, больше нам не удалось поговорить на эту тему», — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.

В настоящее время Хабиб уже вернулся домой и получает заслуженные поздравления с победой в главном поединке своей карьеры. Немаловажно, что ему удалось привезти на родину и чемпионский пояс, с вручением которого возникли серьёзные проблемы. Из-за беспорядков после боя, глава UFC Дана Уайт отказался проводить награждение россиянина, испугавшись бурной реакции со стороны фанатов. Тогда многим показалось, что это может означать лишение Нурмагомедова титула чемпиона, однако в итоге все страхи были развеяны.

Очевидно, после слов Уайта о том, что Нурмагомедов гарантированно сохранит чемпионское звание, Хабиб почувствовал себя гораздо спокойнее. Настолько, что даже пошутил по этому поводу в своём Instagram.

«Дана Уайт, тебе повезло, что ты отдал мне пояс. В противном случае я бы разбил твою машину. Я знаю, где ты паркуешься», — написал российский боец.

Глава UFC шутку оценил и в схожей форме пообещал рассказать отцу спортсмена о поведении сына.

К слову, с каждым днём всё больше известных спортсменов встают на сторону Нурмагомедова, отмечая, что поведение россиянина вряд ли достойно серьёзного наказания со стороны промоушена и Атлетической комиссии штата Невада (NSAC). Так, в поддержку Хабиба выступил и американский тяжеловес Деррик Льюис, который в своём поединке на UFC 229 нокаутировал Александра Волкова.

«Не думаю, что Хабиба нужно дисквалифицировать. Он не сделал ничего особенного, просто перепрыгнул через заграждение. Он не бил того парня, он сам атаковал его», — цитирует Льюиса TMZ Sports.

Такого же мнения придерживается известный боец ММА Джефф Монсон, который недавно был избран депутатом Красногорского городского округа Московской области.

«Я считаю эти санкции нелепыми, и объясню, почему. Конор атаковал Хабиба и его автобус пару месяцев назад, он начал это противостояние, сумасшествие и драки с ним. Да и не только с ним, он был провокатором и в ситуациях с другими бойцами», — цитирует Монсона Sport24.

В частности, американец напомнил об инциденте на парковке центра «Барклайс» в Нью-Йорке, когда Макгрегор в компании своих подельников напал на автобус, в котором помимо других бойцов UFC находился Нурмагомедов.

«Макгрегор был арестован после этого случая с автобусом, вышел под залог и всё же в итоге не получил ничего, в его отношении не последовало никаких санкций. Я не понимаю, почему в случае Хабиба должны действовать какие-то другие правила и наказания», — добавил Монсон.

Но в мире ММА существуют и те люди, которые не смотрели поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором. Одним из них оказался легенда смешанных единоборств Фёдор Емельяненко. По его словам, в настоящее время он всецело занят подготовкой к полуфиналу Гран-при тяжеловесов Bellator. Уже 13 октября россиянин встретится с американцем Чейлом Сонненом.

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«Слышал о случившемся. Я в США с четверга, поэтому не знаю, что говорят о бое Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в России. Я не могу ничего сказать по поводу того, влияет ли поведение Хабиба на мнение людей в стране. Я не был на родине довольно давно», — заключил Емельяненко — старший.

А вот сам Макгрегор продолжает приходить в себя после сокрушительного поражения от Нурмагомедова, но при этом не теряет надежд на проведение реванша. Так, на своей официальной странице в Instagram он намекнул, что его противостояние с Хабибом ещё не закончено, сказав, что он «проиграл бой, но выиграл войну».

Не сомневается в проведении второго боя между россиянином и ирландцем известный в прошлом боец ММА Олег Тактаров.

«Люди мечтают увидеть реванш, и UFC его обязательно организует. Даже если у самого Нурмагомедова не будет желания проводить ответный поединок, он должен состояться. Если Хабиб победит и во второй раз, это будет означать окончание карьеры Макгрегора. Если выиграет ирландец, состоится и третий бой, который станет самым ожидаемым и прибыльным в истории лёгкого веса UFC», — выразил мнение Тактаров.