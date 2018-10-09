Реванш, временное отстранение или пожизненная дисквалификация: что ждёт Нурмагомедова после драки в Лас-Вегасе

Поведение Хабиба Нурмагомедова после боя с Конором Макгрегором на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе может иметь разные последствия. Поступок россиянина осудили его отец Абулманап, глава промоушена Дана Уайт и многие другие бойцы. Теперь спортсмен рискует быть временно дисквалифицирован или полностью отстранён от новых боёв. Однако нельзя исключать, что чемпион UFC избежит серьёзных санкций. Тогда его ждёт поединок с Тони Фергюсоном или реванш с Макгрегором.

Полное прощение

Поступок Нурмагомедова, по мнению многих, серьёзно подпортил имидж самого бойца, UFC и всех смешанных единоборств. Какими бы напряжёнными ни были отношения между спортсменами, законы американского телевидения, которое спонсирует бои, предписывают им в конце разыграть хэппи-энд — пожать руки и обняться. В крайнем случае можно потребовать реванша, но теперь уже проигравшая сторона должна вести себя тише воды и ниже травы, а победившая — благородно наслаждаться триумфом.

Нурмагомедов же не сдержался и атаковал тренера по борьбе Конора Макгрегора Диллона Дэниса. Кроме того, соратники российского бойца начали потасовку с самим ирландцем. Их поступок также бросает тень на чемпиона UFC, ведь все они — одна команда. Сложно сказать, что ждёт Хабиба в будущем. В отношении него UFC не стала выносить скоропалительных решений, и пока что возможны несколько вариантов развития ситуации.

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Самый выгодный — простить Нурмагомедова. Хотя он и вылез из клетки, чтобы напасть на Дэниса, нанести удар он не успел. Его своевременно оттеснила полиция и другие спарринг-партнёры Макгрегора. За Хабиба отомстил его менеджер Ризван Магомедов. С тем, что он применил силу, спорить трудно.

Нурмагомедов виноват в том, что он спровоцировал дальнейшие потасовки, но лично он не успел причинить кому-то вред. Это не идёт ни в какое сравнение с тем, что совершил Макгрегор, когда напал на автобус Нурмагомедова весной этого года. Тогда пострадали несколько других бойцов UFC, которым предстояло выходить в октагон.

Жёсткой реакции в отношении ирландца не последовало. Глава промоушена Дана Уайт заявил, что это был худший инцидент в истории UFC, но претензии к Макгрегору были только со стороны полиции. Никто даже не говорил о том, чтобы отстранить дебошира от боёв. В тот момент в UFC уже раздумывали о возможном поединке с Нурмагомедовым, и отменять его никто не хотел.

Если Нурмагомедов будет прощён или отделается небольшим штрафом и символическими общественными работами, то следующим его соперником должен стать Фергюсон. Бой с американцем уже трижды срывался, и теперь самое время, чтобы их противостояние состоялось. Там же, в Лас-Вегасе, Тони победил Энтони Петтиса и лишний раз подтвердил свои притязания на чемпионский пояс в лёгком весе.

А дальше ожидается возвращение Макгрегора. Ирландец сам отчаянно требует реванша, хотя ему всё-таки нужно время, чтобы прийти в себя после сокрушительного поражения. Его популярность не угаснет в ближайшие годы, так что UFC позволит ему продолжать бороться за титул. А если к моменту его возвращения пояс будет оставаться у Нурмагомедова, то их повторный поединок обязательно состоится.

Временная дисквалификация

Первый бой прошёл, и UFC уже может не опасаться, что своими же действиями нанесёт себе финансовый ущерб. Уайт дал понять, что он всё-таки сильно недоволен тем, как Нурмагомедов «отпраздновал» победу. Так что россиянину нужно быть готовым к санкциям, тем более что этого требуют многие болельщики Макгрегора и нейтральные любители смешанных единоборств.

В UFC существует механизм наказания для провинившихся спортсменов. За самые серьёзные проступки полагается временная дисквалификация и отстранение от боёв. В основном такой приговор выносится в отношении бойцов, проваливших допинг-тесты. Однако есть и случаи, когда UFC наказывал спортсменов за нарушения закона.

Самый яркий пример — это американец Джон Джонс. В апреле 2017 года перед защитой титула чемпиона он попал в автомобильную аварию, в которой травмировал беременную женщину. Спортсмен скрылся с места происшествия, а затем полиция нашла в его машине марихуану. UFC незамедлительно отстранила бойца. Решение было отменено спустя полгода.

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Таким образом, при желании UFC может отстранить Нурмагомедова от боёв на некоторое время. Тогда чемпионский пояс будут разыгрывать всё те же Фергюсон и Макгрегор, если только ирландец не затянет с возвращением. Когда же россиянин получит право снова войти в клетку, он сможет заново драться в титульном поединке. Такой сценарий может быть вполне выгоден UFC — он удовлетворит запросы публики, наказав Хабиба, но позволит ему дальше оставаться в деле и приносить деньги.

Лишение лицензии на бои в США или запрет на въезд

UFC вправе сам решать, как выйти из ситуации с Нурмагомедовым, но в неё могут вмешаться и другие стороны. Большое влияние в мире единоборств имеют так называемые атлетические комиссии разных американских штатов, в которых организуются бои. Они допускают спортсменов до поединков и участвуют в распределении призовых. Но также могут запретить тому или иному атлету выступать на вверенной ему территории.

Атлетическая Комиссия штата Невада (NSAC) уже отреагировала на скандал с Нурмагомедовым. Она задержала ему выплату призовых и начала собственное расследование. Тот факт, что российский спортсмен выпрыгнул из клетки, вероятно, сильно насторожит комиссию, которая гарантирует безопасность зрителям во время шоу. За такой проступок могут применяться любые санкции, вплоть до запрета выступать в родном для UFC городе — Лас-Вегасе.

Другие атлетические комиссии вправе проявить солидарность с коллегами и также запретить Нурмагомедову выступать — из опасений возможного повторения инцидента. Хотя Нурмагомедов сразу же принёс извинения за свою вспыльчивость, но ни он, ни UFC не способны повлиять на решения этих органов.

Своё слово могут сказать и другие американские официальные ведомства. Ведь если иностранный гражданин замечается в нарушении закона, ему могут запретить въезд на территорию страны. Именно это произошло с российским хоккеистом Вячеславом Войновым, который был обвинён в домашнем насилии в отношении своей жены. Он отсидел два месяца в тюрьме и получил предписание не возвращаться в страну. Конечно, сравнивать его историю с Нурмагомедовым не совсем корректно — против бойца даже не были выдвинуты обвинения. Но всем известно, что его отец уже несколько лет не получает визу в Соединённые Штаты без объяснения причин. Такая же участь может ожидать и его сына.

Лишившись шанса выступать в США, Нурмагомедов не обязательно порвёт все связи с UFC. Этот промоушен давно завоёвывает мировые рынки и проводит турниры за пределами Америки. В этом году шоу компании впервые состоялось в России и имело успех — в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве собралось больше 22 тыс. зрителей. Если Хабиб не вернётся в США, но Конор будет продолжать требовать реванша, для организации поединка есть сразу несколько возможных площадок, например, Россия, бой в которой имел бы огромный ажиотаж, и Ирландия. Ведь о желании подраться на родине давно заявляет самый популярный представитель ММА.

Полное отстранение от UFC

Самым серьёзным наказанием для Нурмагомедова, которое может последовать, является полное и неограниченное по срокам отстранение от боёв в UFC. Для российского спортсмена это может стать большим ударом. Всю карьеру он стремился к тому, чтобы стать чемпионом мира по версии этого промоушена, и в этом году добился своего и успел провести одну защиту. И хотя, по словам Хабиба, деньги для него не главное, именно в Абсолютном бойцовском чемпионате он может получать самые большие гонорары. К тому же только там ему будут гарантированы самые сильные соперники.

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Сразу стоит оговориться, что вариант с абсолютной дисквалификацией маловероятен. Как бы теперь ни относились к Нурмагомедову в UFC, он всё-таки звезда первой величины. Примеры Макгрегора и Джонса показывают, что таким бойцам не грозит полное забвение.

Однако иногда самые суровые меры к нарушившим закон спортсменам применяются. Это произошло с членами команды Нурмагомедова, которые атаковали Макгрегора. Глава UFC Дана Уайт, не называя конкретных имён, заявил, что они больше не будут драться в его промоушене. Судя по всему, речь идёт об Абубакаре Нурмагомедове и Зубайре Тухугове, который должен был встретиться 27 октября с близким другом Макгрегора Артёмом Лобовым. Их сложно назвать претендентами на чемпионские пояса, и поэтому к ним не будет снисхождения.

Если Хабиб Нурмагомедов всё-таки будет отстранён от турниров UFC, то в дальнейшем ему придётся сделать непростой выбор. Либо настанет пора завершить карьеру в зените славы, либо он будет продолжать выступать, но уже в менее престижных промоушенах.

Возраст Нурмагомедова позволяет ему провести ещё несколько боёв на достаточно высоком уровне в России и Европе, а ради заработка он всегда сможет отправиться в Японию и выступать там до спортивной старости. Выдворение из флагмана ММА — это ещё не окончательный приговор, хотя прежних гонораров и популярности у россиянина уже не будет.