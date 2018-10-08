«Самые жёсткие санкции последуют от меня»: отец Нурмагомедова осудил действия сына после победы над Макгрегором

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап осудил действия сына по окончании боя с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. Тренер отметил, что для него на первом месте всегда остаётся дисциплина — как в октагоне, так и за его пределами. По его мнению, Хабиб должен понести соответствующее наказание. К критике россиянина присоединились как простые болельщики, так и эксперты. Американский журналист Стивен Смит сравнил произошедшее с массовой дракой между игроками и болельщиками команд «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс» в 2004 году.

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап осудил поведение сына, который накануне после победы над Конором Макгрегором выпрыгнул за пределы клетки и напал на представителей команды соперника.

«Наверное, всё-таки для Хабиба самые жёсткие санкции — это моё отношение. И я буду действовать очень жёстко. Ты делаешь всё что хочешь в октагоне, но за его пределами — граница гражданских людей, где есть дети, женщины, посторонние люди. Там должно быть мирное существование. Да, этот человек кричал и оскорблял меня, религию, его самого. Но драться нужно в клетке. Я несу за это ответственность, даже несмотря на то, что меня не пустили в Америку», — приводит слова специалиста СМИ.

Также он заявил, что по возвращении сына на родину планирует провести с ним серьёзную беседу. Отметим, Абдулманап Нурмагомедов имеет большое влияние на сына и неоднократно подчёркивал, что для него на первом месте всегда строгая дисциплина.

Также по теме «Будут штрафы и санкции»: Нурмагомедову грозит отстранение за драку после боя с Макгрегором Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может столкнуться с серьёзным наказанием за то, что спровоцировал драку по окончании...

Напомним, после капитуляции Конора Макгрегора Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул из клетки и спровоцировал драку с членами команды соперника. Примеру россиянина последовали и несколько представителей его команды, включая бойцов Зубайра Тухугова и Ислама Махачева, а также двоюродного брата Абубакара. Они ворвались в клетку и начали избивать поверженного Макгрегора, который попытался дать им отпор. Все трое были задержаны местной полицией, однако вскоре отпущены, так как ирландец предпочёл не подавать на них заявление в правоохранительные органы.

В настоящее время UFC ведёт расследование инцидента. Пока неизвестно, какие санкции будут применены в отношении чемпиона и как они отразятся на карьере Нурмагомедова. Его отец выразил надежду, что наказание ограничится лишь штрафом и вычетами из гонорара за поединок.

Ранее глава UFC Дана Уайт предупредил, что наказание за поступок Нурмагомедова может быть очень суровым.

«Теперь нас ждёт расследование. Будут штрафы и санкции. Не знаю, чем всё это закончится. Хабиба могут лишить визы», — сказал Уайт на пресс-конференции по итогам турнира.

Сам россиянин признал, что совершил ошибку, напав на представителей команды соперника. Однако он попытался оправдать свои действия тем, что таким образом отвечал на оскорбления, которые позволял себе один из тренеров Макгрегора.

«Я показал себя не с лучшей стороны. Этот человек говорил о моей религии, о моём отце. В апреле он напал на автобус, мог убить кого-то. Не понимаю, почему так обсуждается то, что я перепрыгнул через клетку. Знаю, отец будет ругать меня, когда я приеду домой. Невада, Лас-Вегас, простите», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

В свою очередь, извинения за действия подопечного принёс его менеджер Али Абдельазиз.

«Это не тот способ, которым мы хотели отпраздновать такую уверенную победу. Я хочу извиниться перед атлетической комиссией штата Невада, властями Невады. И поблагодарить полицейский участок в Лас-Вегасе за такую невероятную работу», — написал Абдельазиз на своей странице в Instagram.

После поединка многие болельщики и эксперты осудили действия россиянина, назвав их недостойными бойца MMA. Одним из самых жёстких критиков произошедшего оказался обозреватель USA Today Мартин Роджерс. Он выразил мнение, что в инциденте стоит винить не только зачинщика драки, но и общество, которое подобное поведение одобряет.

«Поведение Хабиба после его победы над Конором было жалким, неэтичным и жестоким. Это служит плохим примером. Такое не должно происходить. Люди назовут это отвратительным, и они будут правы. Это фингал на репутации UFC.

В спорте и вообще в мире много странного в 2018 году. В нормальной ситуации кадры хулиганской выходки спортсмена должны были бы негативно отразиться на репутации и популярности организации. Однако происходит всё с точностью до наоборот. Людям теперь плевать на ценности», — приводит слова Роджерса «Чемпионат».

Американский эксперт Стивен Смит выразил надежду, что Нурмагомедов понесёт наказание за свою провокацию. Журналист сравнил инцидент с массовой дракой, произошедшей в ноябре 2004 года во время баскетбольного матча межу «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс». Потасовка, завязавшаяся на паркете, быстро переместилась на трибуны. Тогда несколько участников инцидента были привлечены к уголовной ответственности, а принимавшие участие в драке спортсмены отстранены от игр.