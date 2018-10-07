«Реванша не будет, Конор — пройденный этап»: как в мире единоборств встретили победу Нурмагомедова над Макгрегором

Досрочной победой Хабиб Нурмагомедов поставил точку в противостоянии с Конором Макгрегором. Такое мнение выразил боец полусреднего веса UFC Алексей Кунченко. Его коллега тяжеловес Алексей Олейник признался, что был уверен в успехе россиянина, но раскритиковал партнёров по команде действующего чемпиона за нападение на ирландца. При этом легендарный боксёр Майк Тайсон сравнил потасовку после главного события турнира UFC 229 с инцидентом после своего боя с Эвандером Холифилдом.

Хабиб Нурмагомедов подходил к бою в статусе фаворита по нескольким причинам: отсутствие перерыва в выступлениях, который был у его визави, ноль в графе «Поражения», а также стиль, крайне неудобный для соперника.

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По словам бойца тяжёлого веса Алексея Олейника, схватка завершилась именно так, как он ожидал.

«Конор ничего не смог сделать в первом раунде, Хабиб его просто замучил и обессилил. С любым ударником так — если не позволить ему что-либо сделать в начале поединка, впоследствии он уже становится не так опасен», — цитирует Олейника «Спорт-Экспресс».

Согласился с мнением коллеги и Алексей Кунченко, который дебютировал в UFC с победы на первом российском турнире в истории промоушена. Он признался, что при правильных действиях Нурмагомедова в концовке поединка Макгрегор должен был выглядеть заметно уставшим.

«Это случилось даже раньше, примерно в третьем раунде. А дальше Хабиб красиво и досрочно завершил бой. Было приятно смотреть, что наш боец выиграл. Он огромный молодец, гордимся», — цитирует Кунченко «Чемпионат».

При этом спортсмен выразил уверенность, что ещё одного поединка между Нурмагомедовым и Макгрегором не состоится.

«Никакого реванша не будет. Хабиб выиграл безоговорочно и досрочно. Он может состояться только из-за финансовой составляющей, но не думаю, что Нурмагомедову нужны эти деньги. Смысл в нём был бы в том случае, если бы бой закончился судейским решением. Конор — уже пройденный этап, россиянин поставил в этом противостоянии большую, жирную точку», — заключил Кунченко.

При этом победитель Гран-при UFC Олег Тактаров выразил мнение, что у Макгрегора были шансы завершить поединок в свою пользу, однако воспользоваться ими ирландцу не удалось.

«Был валидольный момент, когда Хабиб ходил с поднятой челюстью. Тогда и был шанс. Но, видимо, Нурмагомедов что-то почувствовал, какую-то уверенность. В финальном движении сработало то, что было заложено в детстве. Когда Конор стал разворачиваться спиной, я уже знал, что он будет задушен. Делать подобное в конце схватки — очень энергоёмкая вещь», — цитирует Тактарова Sport24.

По мнению спортсмена, ключевую роль в поражении Макгрегора сыграл его уход в бокс.

«Если обращали внимание, у нас Фёдор Емельяненко снимался в кино — потом проиграл, Ронда Роузи сделала то же самое — потерпела поражение. Переход в бокс отнимает борцовскую дыхалку, её очень трудно восстанавливать», — отметил атлет.

Но, как ни печально, главной темой обсуждений стали не результаты боя, а поведение Нурмагомедова и его команды по окончании схватки. Так, Хабиб перелез через клетку и устроил драку с тренером Макгрегора по борьбе Дилланом Дэнисом, а трое членов его лагеря прорвались в клетку и атаковали Конора.

Олейник признался, что ему «было стыдно за поведение российских спортсменов» по окончании главного события UFC 229.

Основные моменты поединка Нурмагомедов — Макгрегор

«Сейчас это обсуждается больше, чем сам поединок. То, что произошло, выставляет нас в негативном свете», — считает Олейник.

Он также отметил, что в UFC расстроены поведением российского чемпиона.

«Поступок Хабиба омрачил положительную концовку. Как правило, после боя, тем более победного, так не поступают», — добавил тяжеловес.

Поделился своими впечатлениями от инцидента и легендарный боксёр Майк Тайсон, который не понаслышке знает о подобных случаях. Так, одна из его схваток с Эвандером Холифилдом закончилась массовой дракой болельщиков.

«Посмотрел бой Макгрегор — Нурмагомедов. Это просто невероятно. Никогда не думал, что произойдёт нечто подобное. Это безумнее того, что случилось после моего поединка», — написал боксёр на своей странице в социальной сети Twitter.

С критикой в адрес окружения Нурмагомедова выступил и известный британский боксёр Тони Беллью. Будущий соперник абсолютного чемпиона мира Александра Усика уверен, что нападение на Макгрегора после боя — вопиющий поступок.

«Вне зависимости от того, что там говорилось, двое мужчин с оголёнными руками не имели никакого права атаковать человека, который только что дрался на протяжении 20 минут. Один из них ещё и напал сзади. Хабиб победил и унизил Конора. Неужели этого недостаточно? В том, что произошло после, виновата только одна сторона — Нурмагомедова», — написал Беллью в Twitter.

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Подобного мнения придерживается и Милки Кава, менеджер легендарного бойца UFC Джона Джонса.

«Вы можете говорить о Коноре всё что хотите. Но он всегда скромен, независимо от того, выиграл он или проиграл. Он спокойно стоял, в то время как представители команды Хабиба пробрались в клетку и напали на него. Это было безумие», — считает Кава.

На защиту самого Нурмагомедова встал его партнёр по команде Дэниел Кормье, который одним из первых постарался успокоить Хабиба после потасовки за пределами октагона.

«Ребята, когда люди неправы, нельзя говорить о том, кто поступил верно. Конор не заслуживал такого. Но есть вещи, которые нельзя использовать для подогрева интереса к бою. Религия, семья, страна, нападение на автобус в Бруклине. Для Хабиба всё это не было рекламой поединка, он воспринял это как личное оскорбление. Просто мы говорим о людях разных культур. Жаль», — выразил мнение чемпион UFC в двух весовых категориях.

Как отметил боец Bellator Патрисиу Фрейре, случившееся после поединка не отменяет того факта, что Нурмагомедов провёл потрясающий бой.

«Вы не можете отрицать, что Хабиб доказал: в нём не стоило сомневаться. Конор хорошо дрался, оба были настоящими монстрами. Но Нурмагомедов оказался сильнее», — сказал спортсмен.