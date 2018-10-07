Поединок года: Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор бьются за звание чемпиона UFC

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Сергей Стариков
Чемпион UFC в лёгком весе, непобеждённый российский боец Хабиб Нурмагомедов проводит защиту титула в поединке с бывшим обладателем двух чемпионских поясов промоушена ирландцем Конором Макгрегором. Непримиримые соперники, являющиеся суперзвёздами смешанных единоборств, встречаются в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Это одно из главных спортивных событий 2018 года. RT ведёт текстовую трансляцию бойцовского вечера в США.
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор бьются за звание чемпиона UFC
  • Reuters
  • © globallookpress.com
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  • 07 октября 2018

    Спортсмены готовы к поединку, а мы ожидаем их выхода в октагон.

  • Кстати, Фергюсон продолжает свою впечатляющую победную серию. На данный момент на его счету уже 11 успешных поединков подряд.

  • А это значит, что до главного боя турнира осталось совсем немного. Мы ждём появления Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Тем временем в октагоне слёзы счастья льёт Фергюсон.

  • Невероятно! Поединок между Фергюсоном и Петтисом не будет продолжен. Рефери принял решение остановить схватку из-за травм, полученных Энтони. Спортсмены пожимают руки, они показали один из лучших боёв нынешнего года. 

  • Потрясающий второй раунд в поединке между Фергюсоном и Петтисом. В нём было всё: сначала Тони оказался на полу после потрясающей атаки Энтони, потом перехватил инициативу, а в концовке раунда спортсмены показали потрясающую волю к победе. Бескомпромиссный бой, достойный места на турнире. 

     

  • Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап дал прогноз главного события турнира.

    «Конор ещё не встречался с таким соперником, как Хабиб. Не чувствовал его контроль, силу и физику. У нас есть определённая установка: в середине первого — конце второго раунда мы должны активно прессинговать, используя захваты. К этому времени соперник дважды окажется на полу», — заявил Нурмагомедов-старший в интервью RT.

  • Завершился первый раунд поединка Фергюсон — Петтис. Он прошёл под диктовку Тони, который активно действовал в стойке и практически не позволил сопернику показать свои навыки в тхэквондо. 

  • Глава UFC отказался давать прогноз на поединок, отметив, что оба спортсмена имеют все шансы на победу.

    «Невозможно предугадать, в каком ключе пройдёт бой. Все мы понимаем, что Конор любит действовать в стойке, он попытается нокаутировать Хабиба. Нурмагомедов же сражается в другом стиле: валит соперника, прижимает его к клетке, бьёт. Никто не знает, кому удастся реализовать свой план», — добавил Уайт.

  • Возвращаясь к главному бою турнира, так президент UFC Дана Уайт высказался о поединке между Нурмагомедовым и Макгрегором.

    «На данный момент это самое значимое противостояние не только в ММА, но и во всём спортивном мире. С каждым новым днём интерес к бою растёт. Меня удивило, что вся эта неделя прошла довольно гладко. Хабиб накануне покинул пресс-конференцию. Полагаю, что Конор своей выходкой напомнил ему об этом», — цитирует Уайта «Матч ТВ».

  • До долгожданного главного события турнира остался всего один поединок. В нём встретятся два бывших чемпиона UFC в лёгком весе — Тони Фергюсон и Энтони Петтис. Оба спортсмена рассматривались как возможная замена одного из участников главного поединка, возможно, именно в этой схватке определится будущий претендент на титул.

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