Поединок года: Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор бьются за звание чемпиона UFC
- Reuters
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07 октября 2018
Спортсмены готовы к поединку, а мы ожидаем их выхода в октагон.
Here we go!#UFC229pic.twitter.com/cqJqpUaiDe— UFC (@ufc) 7 октября 2018 г.
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Кстати, Фергюсон продолжает свою впечатляющую победную серию. На данный момент на его счету уже 11 успешных поединков подряд.
1️⃣1️⃣ in a row for El Cucuy!@TonyFergusonXT#UFC229pic.twitter.com/5sili1yzDg— UFC (@ufc) 7 октября 2018 г.
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А это значит, что до главного боя турнира осталось совсем немного. Мы ждём появления Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Тем временем в октагоне слёзы счастья льёт Фергюсон.
Ferguson brought to tears after earning the win. What a moment. #UFC229pic.twitter.com/b9zSbtyQih— UFC (@ufc) 7 октября 2018 г.
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Невероятно! Поединок между Фергюсоном и Петтисом не будет продолжен. Рефери принял решение остановить схватку из-за травм, полученных Энтони. Спортсмены пожимают руки, они показали один из лучших боёв нынешнего года.
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Потрясающий второй раунд в поединке между Фергюсоном и Петтисом. В нём было всё: сначала Тони оказался на полу после потрясающей атаки Энтони, потом перехватил инициативу, а в концовке раунда спортсмены показали потрясающую волю к победе. Бескомпромиссный бой, достойный места на турнире.
OHHHHHH HUGE shot from Pettis hurts Ferguson!!!#UFC229@ShowtimePettispic.twitter.com/qcL4A5SxY7— UFC (@ufc) 7 октября 2018 г.
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Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап дал прогноз главного события турнира.
«Конор ещё не встречался с таким соперником, как Хабиб. Не чувствовал его контроль, силу и физику. У нас есть определённая установка: в середине первого — конце второго раунда мы должны активно прессинговать, используя захваты. К этому времени соперник дважды окажется на полу», — заявил Нурмагомедов-старший в интервью RT.
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Завершился первый раунд поединка Фергюсон — Петтис. Он прошёл под диктовку Тони, который активно действовал в стойке и практически не позволил сопернику показать свои навыки в тхэквондо.
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Глава UFC отказался давать прогноз на поединок, отметив, что оба спортсмена имеют все шансы на победу.
«Невозможно предугадать, в каком ключе пройдёт бой. Все мы понимаем, что Конор любит действовать в стойке, он попытается нокаутировать Хабиба. Нурмагомедов же сражается в другом стиле: валит соперника, прижимает его к клетке, бьёт. Никто не знает, кому удастся реализовать свой план», — добавил Уайт.
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Возвращаясь к главному бою турнира, так президент UFC Дана Уайт высказался о поединке между Нурмагомедовым и Макгрегором.
«На данный момент это самое значимое противостояние не только в ММА, но и во всём спортивном мире. С каждым новым днём интерес к бою растёт. Меня удивило, что вся эта неделя прошла довольно гладко. Хабиб накануне покинул пресс-конференцию. Полагаю, что Конор своей выходкой напомнил ему об этом», — цитирует Уайта «Матч ТВ».
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До долгожданного главного события турнира остался всего один поединок. В нём встретятся два бывших чемпиона UFC в лёгком весе — Тони Фергюсон и Энтони Петтис. Оба спортсмена рассматривались как возможная замена одного из участников главного поединка, возможно, именно в этой схватке определится будущий претендент на титул.
CO. MAIN.@TonyFergusonXT faces off with @ShowtimePettis NOW on PPV! #UFC229pic.twitter.com/hUl4uEUfBL— UFC (@ufc) 7 октября 2018 г.
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