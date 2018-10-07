Поединок года: Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор бьются за звание чемпиона UFC

Чемпион UFC в лёгком весе, непобеждённый российский боец Хабиб Нурмагомедов проводит защиту титула в поединке с бывшим обладателем двух чемпионских поясов промоушена ирландцем Конором Макгрегором. Непримиримые соперники, являющиеся суперзвёздами смешанных единоборств, встречаются в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. Это одно из главных спортивных событий 2018 года. RT ведёт текстовую трансляцию бойцовского вечера в США.

Reuters

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