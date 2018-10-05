«Пожать руку Конору? Ни за что!»: Нурмагомедов провёл пресс-конференцию перед боем с Макгрегором
В Лас-Вегасе состоялась пресс-конференция перед боем Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, на которую пришёл только российский боец. Он заявил, что отсутствие ирландца является проявлением неуважения и отказался жать ему руку после поединка, который состоится 6 октября. RT вёл прямую трансляцию мероприятия.
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