Открытая тренировка, взаимные оскорбления и прогноз от Фергюсона: до боя Нурмагомедов — Макгрегор осталось три дня

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор провели в Лас-Вегасе открытые тренировки, после которых бойцы смешанных единоборств перешли к взаимным оскорблениям. Россиянин напомнил ирландцу о вытеснении его родного языка английским, а экс-чемпион UFC в двух весовых категориях назвал своего соперника крысой. Американец Тони Фергюсон дал прогноз исхода главного события UFC 229.

Открытая тренировка и участие в ток-шоу

До, возможно, главного поединка в истории смешанных единоборств остаются считанные дни, напряжение постепенно нарастает, а спортсмены готовятся перейти от слов к делу. В Лас-Вегасе состоялась открытая тренировка с участием Макгрегора и Нурмагомедова. Бойцы показали свои навыки, причём, как и предполагалось, сделали акцент на своих сильных сторонах. Так, ирландец в очередной раз похвастался своей превосходной ударной техникой, а россиянин продемонстрировал умение укладывать соперника на землю.

После коротких показательных выступлений оба бойца не упустили возможность попытаться залезть в голову своему будущему сопернику. Так, Нурмагомедов обратился к ирландским болельщикам, которые в большом количестве пришли посмотреть на экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях.

«У меня вопрос к Ирландии. Что случилось с вашим языком? Что не так с ним? Пожалуйста, пусть кто-нибудь ответит мне. Вы скучаете по англичанам?» — сказал Хабиб, намекая на то, что страна долгое время находилось под властью Англии.

Нурмагомедов также сказал, что Кристофер Макгрегор, дед его будущего соперника, «был английским морским пехотинцем и убивал ирландцев». А уже покидая сцену, Хабиб вновь обратился к фанатам Конора, заявив, что спустя всего три дня они будут его любить.

Сам Конор признался, что очень рад вернуться в UFC после почти двухгодичного отсутствия и в очередной раз заявил, что планирует нокаутировать своего будущего оппонента.

«Я собираюсь устроить настоящую бойню. Я буду действовать быстро. Меня не волнует ни борьба, ни что-либо ещё. Я буду охотиться за головой этого парня с самого звона гонга. Поверьте мне», — заявил ирландец.

В прошлом Макгрегор был известен тем, что часто делал предсказания исхода своих поединков и не раз оказывался прав. На этот раз он также не отказался от подобного удовольствия и заверил, что собирается уложить действующего чемпиона UFC на канвас.

«Разрушительный нокаут. По нему легко попасть, его стиль слишком прост и предсказуем. Я с лёгкостью отправлю его на пол. Давайте схватим эту... крысу», — заключил спортсмен.

Если Нурмагомедов после открытой тренировки отправился в зал и продолжил подготовку к поединку, то Макгрегор занялся его раскруткой. Ирландец посетил популярное в США шоу «Поздней ночью с Конаном О'Брайеном», где не упустил возможности в очередной раз жёстко высказаться о своём оппоненте.

«Я верю, что у Хабиба много слабостей. Он специализируется в основном на борьбе. Я уступаю ему в этом, но в драке он использует одну-единственную дисциплину. По моему последнему поединку вы могли видеть, что у меня есть большой арсенал против такого рода соперников, против всех стилей ведения боя», — заявил Макгрегор.

При этом ирландец признался, что ему попадалась на глаза видеозапись, на которой юный Хабиб борется с медведем. По словам Конора, она его ничуть не впечатлила. Макгрегор добавил, что в воскресенье дагестанцу предстоит встреча с более опасным зверем.

«Он никогда не имел дело с ирландскими гориллами», — сказал Макгрегор.

Вызов от Тухугова и бой с Силвой

Ирландец никогда не испытывал недостатка в предложениях помериться силами в клетке и ещё до окончания схватки с Нурмагомедовым получил несколько новых. Причём одно из них было неожиданным, поскольку поступило от экс-чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы. Бразилец долгое время был одним из ярчайших представителей смешанных единоборств и серьёзно способствовал популяризации ММА, а его невероятные победы над Чейлом Сонненом и Витором Белфортом считаются классикой.

«Было бы честью попробовать свои силы в поединке с Конором Макгрегором. Он неординарный боец и доказал, что достоин уважения. UFC хочет супербой, и я уверен, что поклонники во всём мире не отказались бы посмотреть на это. Сейчас он сосредоточен на предстоящем поединке с Хабибом Нурмагомедовым, но после я буду готов. В любое удобное время», — написал Силва на своей странице в Instagram.

Примечательно, что ранее сам Макгрегор заявлял о том, что не прочь встретиться с Силвой в клетке, а также выразил своё уважение бразильскому бойцу.

«Андерсон — настоящая легенда. Не сомневаюсь, что он заинтересован в том, чтобы заработать ещё немного денег», — цитирует Макгрегора ESPN.

Несмотря на любовь UFC к организации статусных поединков, в проведение подобной схватки верится с трудом, и на это есть сразу несколько причин. Во-первых, Силве уже 43 года, что является серьёзным минусом. А учитывая тот факт, что последний год он не выступал из-за отстранения за допинг, невозможно предположить, в какой форме он находится и сможет ли вернуться в спорт.

Кроме того, бойцов разделяет целая весовая категория. Если ирландец сражается в дивизионе до 70 кг, то бразилец — до 84 кг. Вряд ли Конор решится на столь рискованный шаг и перейдёт в средний вес, а Андерсону уж точно будет неимоверно тяжело влезть в рамки лёгкого.

Но на этом список возможных соперников Макгрегора не ограничивается. Так, партнёр Нурмагомедова по команде Зубайра Тухугов заявил, что обладает большим желанием потребовать у ирландца ответа за поведение в социальных сетях. Причём сделать это он хочет не в клетке.

«Конор писал мне разные гадости в Instagram, и после своего боя с Артёмом Лобовым я планирую встретиться с Макгрегором и попросить его высказать всё это в лицо. Мужчина — неважно, чеченец он или ирландец, — должен говорить всё напрямую, а не публиковать в соцсетях. Скажу Макгрегору, что хочу драться с ним. Причём не в октагоне, а на улице», — цитирует Тухугова MMA Fighting.

Прогноз от Фергюсона и слова поддержки Волкова

Турнир UFC 229 обещает стать одним из самых масштабных и внушительных событий года в смешанных единоборствах. В рамках этого шоу выступит множество прославленных бойцов, одним из которых является бывший временный чемпион организации в лёгком весе Тони Фергюсон.

Также по теме Совершенствование ударной техники и фанатский флешмоб: как проходит подготовка Нурмагомедова к бою с Макгрегором До поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором остаётся всего неделя. В ходе подготовки российский боец...

С некоторой точки зрения, для американца участие в этом шоу является очень непростым. Если бы не травма, которую он получил за несколько дней до запланированного на UFC 223 поединка с Нурмагомедовым, то именно Тони мог сражаться с Конором в главном событии октябрьского турнира. Но теперь ему предстоит сражение лишь с восьмым номером рейтинга лёгкого веса — некогда славным чемпионом организации Энтони Петтисом.

«Я уже говорил неоднократно и повторю ещё раз: бой Хабиба и Конора закончится двойным нокаутом. Нурмагомедов и Макгрегор вырубят друг друга, вот и всё. На этом предлагаю закончить разговоры по этому поводу, потому что я не собираюсь рекламировать этот поединок. Если вам нужен тот, кто сделает промо для него, то это не ко мне», — не скрывал своих эмоций Фергюсон в интервью MMA Junkie.

О предстоящей схватке между Нурмагомедовым и Макгрегором высказался и другой россиянин, которому предстоит выйти на разогреве. Александр Волков постарается сделать очередной шаг к бою за титул в тяжёлом весе, а его соперником станет второй номер рейтинга UFC Деррик Льюис.

«Некоторые российские болельщики поддерживают Хабиба, но также есть и те, кто настроены против него. В конечном итоге Нурмагомедов — большое имя в стране, так что большинство людей желают ему победы над Макгрегором», — отметил Волков.