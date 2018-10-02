Троллинг в соцсетях, обвинение в алкоголизме и диалоги о сгонке веса: до боя Нурмагомедов — Макгрегор осталось пять дней

Конор Макгрегор пообещал сделать из Хабиба Нурмагомедова «игрушечного болванчика» в поединке за звание чемпиона UFC в лёгком весе, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе. В свою очередь, россиянин выразил сомнение в том, что человек, употребляющий во время подготовки спиртные напитки, способен провести длительный бой. Кроме того, Хабиб продемонстрировал футболку «Я дрессировщик цыплят», намекая на прозвище, которое дал оппоненту. Между тем отец спортсмена рассказал, как проходит подготовка сына к исторической встрече, а тренер ирландца Оуэн Родди намекнул, что не исключает проблем со сгонкой веса у Нурмагомедова.

«Как ты собираешься биться, если употребляешь много виски?»

Чем меньше времени остаётся до боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, тем жёстче становятся высказывания соперников в адрес друг друга. Если Конор и прежде особо не следил за своими словами, то риторика Хабиба в последние дни стала намного серьёзнее.

Однако новая заочная пикировка спортсменов началась с очередных бестактных заявлений ирландца, который пообещал сделать из оппонента «игрушечного болванчика».

«В этом поединке есть немного личного отношения, но, с другой стороны, я отношусь ко всем боям одинаково. Всё, что я вижу перед собой каждый раз, — это пустое лицо и новое тело. Я уже вижу, как голова Хабиба будет дёргаться от моих ударов, и слышу, как мозги бултыхаются у него в голове», — цитирует Макгрегора The MAC Life.

Конор отметил, что потратил всю свою жизнь на завоевание двух титулов UFC и не понимает, почему у него их отобрали без боёв.

«Я поставил на карту всё и добился успеха, а когда стал чемпионом во второй раз, мне даже не предложили провести защиту в полулёгком весе и просто лишили пояса. Спустя месяц или два меня лишили пояса в лёгком весе. Меня это раздражает, особенно когда я вижу, как раздают чемпионские титулы, кто и как их завоёвывает. Меня всё это раздражало, пока я был вне боёв, а сейчас я голоден до побед и хочу вернуться и доказать, кто здесь король», — добавил Макгрегор.

AFP

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Нурмагомедов на этот раз не стал отмалчиваться и в ответ затронул тему употребления Макгрегором алкоголя. По его словам, Конор на ставшей знаменитой пресс-конференции не просто регулярно дегустировал рекламируемый им виски, но и находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Он выглядел пьяным. Это невероятно. Как ты собираешься биться, если употребляешь много наркотиков и виски? Как ты собираешься драться 25 минут? Это не бокс, брат. Я всё время буду рядом. Это не дистанционный бой с Нэйтом Диасом. Тут всё будет по-другому», — приводит слова российского спортсмена ESPN.

Хабиб также отметил, что, в отличие от соперника, способен контролировать свои эмоции.

«Он может говорить всё что хочет. Когда алкоголик что-то говорит, другие не обращают на это внимания. Мне всё равно. Конор хочет заставить меня нервничать — это часть игры. Конечно, я немного зол, но свои эмоции нужно контролировать», — добавил россиянин.

Нурмагомедов также не упустил повода поддеть ирландца в Instagram. Хабиб выложил в своём аккаунте фото, на котором держит футболку с изображением цыплёнка.

«Верьте мне, я дрессировщик цыплят», — написано на футболке.

Свой пост Нурмагомедов сопроводил словами «субботним вечером», намекая на дату поединка — 6 октября.

Макгрегор на троллинг со стороны оппонента в социальных сетях пока никак не отреагировал. Зато он выложил пост, в котором почтил память погибших во время стрельбы в Лас-Вегасе, где и состоится бой.

«Лас-Вегас всегда был для меня и моей семьи вторым домом. Люблю этот город всем сердцем. О многом, что произошло тут, я часто вспоминаю. Год назад в этот день в Вегасе произошёл акт бессмысленного насилия. Тогда погибли 58 человек, а жизнь сотен других людей никогда не станет прежней. Но всё это не сломило дух города, его силу и стойкость. Мы должны распространять любовь и никогда не забывать тех, кто покинул нас в тот день. Жду вас в Лас-Вегасе в эту субботу», — написал спортсмен в своём Instagram.

«Конор умён и настроен на победу»

Между тем высказался о предстоящем бое Абдулманап Нурмагомедов. Он заявил, что у сына пока не возникает проблем со сгонкой веса.

«Думаю, что к середине второго раунда станет понятно, в каком русле будет протекать бой. Я надеюсь, как и в остальных поединках сына, всё будет идти как запланировано. Эмоциональная подготовка у нас лучше. С утра вес был 78 кг, после парной — 75,5 кг», — рассказал отец спортсмена.

А вот посетить сам бой тренер, к сожалению, не сможет. Ему так и не удалось получить американскую визу.

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«Я подавал документы в посольстве США в Стамбуле. Мне отказали без объяснений причин. Десять раз Хабиб выступал без меня, выступит и в 11-й, ничего страшного. Мне всё-таки хотелось быть там, находиться рядом», — добавил Нурмагомедов-старший.

Если отец Хабиба уверен, что у его сына не возникнет проблем со сгонкой веса, то в команде Макгрегора не исключают такого варианта развития событий.

«Произойти может что угодно. У нас уже срывались поединки в последний момент, пару лет назад нам дали Мендеса вместо Альдо. Конор стал бить гораздо лучше, острее. Его борьба и джиу-джитсу тоже стали гораздо лучше. Он не дрался два года, однако всё это время оттачивал собственную технику. Он стал лучше как боец, но главное — сохранил психологию победителя. Конор умён и настроен на победу. Очень хочу увидеть его возвращение», — цитирует MMA Fighting одного из тренеров Макгрегора Оуэн Родди.

А вот бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю, напротив, считает, что Нурмагомедов в чемпионском бою одержит победу.

«Я уверен, Хабиб сможет справиться с ударной техникой Макгрегора. Бой будет непростым, зрелищным, но я думаю, он завершится в пользу россиянина, причём досрочно. Отечественные бойцы уже входят в топ лучших боксёров, поэтому они востребованы во всём мире. Но, к сожалению, сегодня наши бойцы не везде получают достойные гонорары», — сказал Цзю в своём интервью для шоу интернет-канала Mix TV.