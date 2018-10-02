Троллинг в соцсетях, обвинение в алкоголизме и диалоги о сгонке веса: до боя Нурмагомедов — Макгрегор осталось пять дней
- AFP
- © Steven Ryan/Getty Images
«Как ты собираешься биться, если употребляешь много виски?»
Чем меньше времени остаётся до боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, тем жёстче становятся высказывания соперников в адрес друг друга. Если Конор и прежде особо не следил за своими словами, то риторика Хабиба в последние дни стала намного серьёзнее.
Однако новая заочная пикировка спортсменов началась с очередных бестактных заявлений ирландца, который пообещал сделать из оппонента «игрушечного болванчика».
«В этом поединке есть немного личного отношения, но, с другой стороны, я отношусь ко всем боям одинаково. Всё, что я вижу перед собой каждый раз, — это пустое лицо и новое тело. Я уже вижу, как голова Хабиба будет дёргаться от моих ударов, и слышу, как мозги бултыхаются у него в голове», — цитирует Макгрегора The MAC Life.
Конор отметил, что потратил всю свою жизнь на завоевание двух титулов UFC и не понимает, почему у него их отобрали без боёв.
«Я поставил на карту всё и добился успеха, а когда стал чемпионом во второй раз, мне даже не предложили провести защиту в полулёгком весе и просто лишили пояса. Спустя месяц или два меня лишили пояса в лёгком весе. Меня это раздражает, особенно когда я вижу, как раздают чемпионские титулы, кто и как их завоёвывает. Меня всё это раздражало, пока я был вне боёв, а сейчас я голоден до побед и хочу вернуться и доказать, кто здесь король», — добавил Макгрегор.
- AFP
- © Steven Ryan/Getty Images
Нурмагомедов на этот раз не стал отмалчиваться и в ответ затронул тему употребления Макгрегором алкоголя. По его словам, Конор на ставшей знаменитой пресс-конференции не просто регулярно дегустировал рекламируемый им виски, но и находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Он выглядел пьяным. Это невероятно. Как ты собираешься биться, если употребляешь много наркотиков и виски? Как ты собираешься драться 25 минут? Это не бокс, брат. Я всё время буду рядом. Это не дистанционный бой с Нэйтом Диасом. Тут всё будет по-другому», — приводит слова российского спортсмена ESPN.
Хабиб также отметил, что, в отличие от соперника, способен контролировать свои эмоции.
«Он может говорить всё что хочет. Когда алкоголик что-то говорит, другие не обращают на это внимания. Мне всё равно. Конор хочет заставить меня нервничать — это часть игры. Конечно, я немного зол, но свои эмоции нужно контролировать», — добавил россиянин.
Нурмагомедов также не упустил повода поддеть ирландца в Instagram. Хабиб выложил в своём аккаунте фото, на котором держит футболку с изображением цыплёнка.
«Верьте мне, я дрессировщик цыплят», — написано на футболке.
Свой пост Нурмагомедов сопроводил словами «субботним вечером», намекая на дату поединка — 6 октября.
Макгрегор на троллинг со стороны оппонента в социальных сетях пока никак не отреагировал. Зато он выложил пост, в котором почтил память погибших во время стрельбы в Лас-Вегасе, где и состоится бой.
«Лас-Вегас всегда был для меня и моей семьи вторым домом. Люблю этот город всем сердцем. О многом, что произошло тут, я часто вспоминаю. Год назад в этот день в Вегасе произошёл акт бессмысленного насилия. Тогда погибли 58 человек, а жизнь сотен других людей никогда не станет прежней. Но всё это не сломило дух города, его силу и стойкость. Мы должны распространять любовь и никогда не забывать тех, кто покинул нас в тот день. Жду вас в Лас-Вегасе в эту субботу», — написал спортсмен в своём Instagram.
«Конор умён и настроен на победу»
Между тем высказался о предстоящем бое Абдулманап Нурмагомедов. Он заявил, что у сына пока не возникает проблем со сгонкой веса.
«Думаю, что к середине второго раунда станет понятно, в каком русле будет протекать бой. Я надеюсь, как и в остальных поединках сына, всё будет идти как запланировано. Эмоциональная подготовка у нас лучше. С утра вес был 78 кг, после парной — 75,5 кг», — рассказал отец спортсмена.
А вот посетить сам бой тренер, к сожалению, не сможет. Ему так и не удалось получить американскую визу.
«Я подавал документы в посольстве США в Стамбуле. Мне отказали без объяснений причин. Десять раз Хабиб выступал без меня, выступит и в 11-й, ничего страшного. Мне всё-таки хотелось быть там, находиться рядом», — добавил Нурмагомедов-старший.
Если отец Хабиба уверен, что у его сына не возникнет проблем со сгонкой веса, то в команде Макгрегора не исключают такого варианта развития событий.
«Произойти может что угодно. У нас уже срывались поединки в последний момент, пару лет назад нам дали Мендеса вместо Альдо. Конор стал бить гораздо лучше, острее. Его борьба и джиу-джитсу тоже стали гораздо лучше. Он не дрался два года, однако всё это время оттачивал собственную технику. Он стал лучше как боец, но главное — сохранил психологию победителя. Конор умён и настроен на победу. Очень хочу увидеть его возвращение», — цитирует MMA Fighting одного из тренеров Макгрегора Оуэн Родди.
А вот бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю, напротив, считает, что Нурмагомедов в чемпионском бою одержит победу.
«Я уверен, Хабиб сможет справиться с ударной техникой Макгрегора. Бой будет непростым, зрелищным, но я думаю, он завершится в пользу россиянина, причём досрочно. Отечественные бойцы уже входят в топ лучших боксёров, поэтому они востребованы во всём мире. Но, к сожалению, сегодня наши бойцы не везде получают достойные гонорары», — сказал Цзю в своём интервью для шоу интернет-канала Mix TV.
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