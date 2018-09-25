«Хабиб будет изматывать соперника»: что говорят за две недели до боя Нурмагомедова с Макгрегором

Отец ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора высказался о поединке сына с Хабибом Нурмагомедовым за пояс чемпиона UFC в лёгком весе. По его мнению, у россиянина нет шансов на победу, и он окажется в нокауте в первом же раунде. В свою очередь, бывший боец Джефф Монсон не сомневается в успехе уроженца Дагестана. Сам Нурмагомедов назвал себя Флойдом Мейвезером от ММА и напомнил о своих достижениях.

До начала боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором остаётся менее двух недель. И чем ближе становится для бойцов выход в октагон, тем сильнее разгорается конфликт между сторонами.

На этот раз не выдержал напряжения даже обычно спокойный отец ирландца Тони Макгрегор. Его попросили дать прогноз на исход поединка, и мужчина решил не сдерживаться в выражениях в отношении соперника сына.

«Я абсолютно уверен, что Конор нокаутирует его в первом раунде. Другого быть не может — Хабиб не доживёт до второго. Он не сможет конкурировать с сыном ни в скорости, ни в точности, ни в мощности. Он находится в отличной физической форме, его сила невероятна, а Хабиб слишком медленный. Он — любитель. Я не знаю, как он дошёл до того, чтобы драться с Конором», — цитирует Макгрегора-старшего The Irish Sun.

Не упустил повода поддеть Нурмагомедова и известный ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, который является большим другом Макрегора. С Хабибом у него произошёл серьёзный конфликт в апреле текущего года в преддверии турнира UFC 223 в Нью-Йорке. Тогда Нурмагомедов потребовал от соотечественника объяснений за то, что тот в интервью назвал его «трусом», и даже дал товарищу Конора лёгкую затрещину.

Эта ситуация во многом стала причиной нападения ирландца и его друзей на автобус с командой Хабиба. Теперь в преддверии судьбоносного для ирландца боя Артём заявил, что у россиянина нет шансов.

«У Хабиба действительно есть проблемы в ударной технике, но неправда, что Конор плох в борьбе... Я не знаю, что должен сделать Нурмагомедов, чтобы предотвратить своё поражение в первом раунде», — сказал Лобов BJ Penn.

«Конор, ты большой мастер болтовни»

На стороне Хабиба выступил чеченский боец Хусейн Халиев. Он записал видеообращение к Макгрегору, в котором потребовал от него принести извинения чеченскому народу за ряд жёстких заявления на пресс-конференции перед боем.

«Конор, ты очень большой мастер болтовни. В этом я в очередной раз убедился, посмотрев пресс-конференцию. Ты болтаешь в Ирландии, в Америке или ещё где-то. Но тебе нужно было думать, что можно говорить, а что нет, когда затрагиваешь тему Чечни и Кавказа. За твои слова в клетке или за пределами октагона тебе придётся ответить, потому что мы никогда не прощаем задетую честь семьи или человека. Поэтому советую тебе быстрее раскаяться и принести извинения. Жизнь не заканчивается твоим боем с Хабибом. Следи за своим языком, если не ищешь большие приключения», — сказал Халиев в Instagram.

А большинство бойцов просто с интересом ждут боя. Например, восстанавливающийся после травмы пальца чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли признался, что хочет победы Макгорегора, так как в таком случае сможет сам бросить ему вызов.

«Мне хочется, чтобы Макгрегор победил Нурмагомедова. Это желание моего эго, поскольку в случае победы у Конора останется только один поединок, который будет иметь смысл — бой со мной. Уверен, ему захочется завоевать третий пояс, и для этого придётся драться со мной. Я бы даже не стал раздумывать, если бы мне предложили встречу с Макгрегором. Но, размышляя логически, думаю, выиграет всё-таки Хабиб», — сказал Вудли в интервью Sportsjoe.

Верит в победу Нурмагомедова и известный боец Джефф Монсон, который недавно стал депутатом Гордумы подмосковного Красногорска.

«Хабиб будет уничтожать Конора все пять раундов. Не думаю, что он захочет быстро завершить поединок, он будет изматывать соперника. Ну а дальше решит, каким образом выиграть», — приводит слова Монсона ТАСС.

«Я Флойд Мейвезер от ММА»

Сами бойцы в преддверии поединка предпочитают хранить молчание. За последние два дня в СМИ появился лишь один комментарий Нурмагомедова, в котором он назвал себя «Флойдом Мейвезером в мире ММА».

«В настоящий момент я самый активный и доминирующий чемпион UFC. За последние девять месяцев я провожу уже третий поединок в UFC. На моём счету 26 побед и ни одного проигранного раунда», — приводит слова Нурмагомедова MMA Weekly.

Макгорегор же пока воздерживается от громких комментариев. Даже в Instagram он в основном выкладывает фото из тренировочного зала. Например, на одном из кадров Конор защищается от ударов своего сына.

«Отличный ученик может стать хорошим учителем. Но чтобы стать великим учителем, ты должен оставаться отличным учеником», — говорится в подписи к посту.

Не отличается разнообразием в эти дни и аккаунт Нурмагомедова. Хабиб также в основном делится фотографиями из тренировочного лагеря.