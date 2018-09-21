«Я дерусь ради славы, а он из-за денег»: что говорили Нурмагомедов и Макгрегор на пресс-конференции

В Нью-Йорке состоялась официальная пресс-конференция перед турниром UFC 229, главным событием которого станет поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Россиянин выразил сомнение, что его оппонент готов к поединку, и сказал, что собирается «преподать ему пару уроков в клетке». В ответ ирландец обвинил своего противника в трусости.

В ночь с четверга на пятницу внимание всего ММА-сообщества было приковано к театрально-концертному залу Радио-сити в Нью-Йорке. Именно там должны были провести первую и единственную пресс-конференцию участники, возможно, самого значимого и ожидаемого события в истории смешанных единоборств. Уже 6 октября Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов войдут в клетку и выяснят, кто достоин называться чемпионом UFC в лёгком весе.

Макгрегор всегда славился своим умением держаться на публике и делать шоу из любого подобного мероприятия. Все фанаты этого вида спорта помнят, как он выхватил пояс у бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе Жозе Алду и устроил турнир по бросанию бутылок с Нейтом Диасом.

Ирландец явился не только с двумя поясами, но и с бутылкой виски собственного производства. Макгрегор в своей эксцентричной манере предложил Нурмагомедову и президенту промоушена Дане Уайту отметить день рождения действующего чемпиона, но российский боец отказался. Это положило начало конфликту между спортсменами, который развивался на протяжении оставшихся 30 минут пресс-конференции.

Макгрегор всячески пытался задеть россиянина. К чести Нурмагомедова стоит отметить, что держался он достаточно спокойно и не позволил оппоненту вывести себя на эмоции. Хотя Конор очень сильно пытался. Так, отвечая на вопрос о причине своего возвращения в спорт, он не преминул упомянуть эпизод с нападением на автобус Нурмагомедова, который закончился для него судом.

«Я вернулся, потому что люблю это, а также чтобы заткнуть рот этому парню. Он всего лишь маленькая крыса. За годы своей жизни я много раз встречал таких людей. Они становятся смелыми, только когда с ними рядом их друзья. Но стоит им остаться с кем-то один на один — они прячутся. Вы видели это во время того инцидента с автобусом. Я предлагал ему выйти и решить всё между собой. Показывал, что я безоружен, но он испугался и остался сидеть внутри», — заявил ирландец.

В ответ Нурмагомедов заметил, что Макгрегор лукавит, так как на парковке он был в компании целой группы подельников.

«Ты пришёл в компании 40 людей. Зачем мне выходить из автобуса? Ты мог поговорить со мной один на один. Но если ты собирался привести с собой друзей, то мог бы сказать. Я бы позвал своих», — заметил россиянин.

При этом ирландец отметил, что, возможно, россиянин правильно сделал, оставшись тогда в автобусе.

«Если бы он вышел из автобуса, то был бы мёртв, а я сидел бы в тюрьме», — сказал Конор.

Причиной столкновения на парковке нью-йоркской арены «Барклайс» стал конфликт между Хабибом Нурмагомедовым и Артёмом Лобовым, спарринг-партнёром Макгрегора. Российско-ирландский боец оскорбил Хабиба в социальных сетях и пообещал «надавать дагестанцу оплеух», но в итоге сам чудом избежал подобной участи.

От инцидента с автобусом атлеты перешли к более свежим темам.

Так, несколько недель назад ирландец назвал трусом отца российского спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова. В ходе пресс-конференции он пояснил свои слова.

«Чеченцы знают, о чём я говорю. Он ходил в мечеть с Кадыровым. Абдулманап прогнулся перед ним, опубликовал совместное фото в мечети с подписью «Вместе мы сила». Это абсолютно мнимое уважение», — сказал Конор.

Хабиб категорически не согласился с домыслами соперника. Он рассказал, чему учил его отец, а также прояснил ситуацию с возможным приездом Абдулманапа на UFC 229.

«Не знаю, получит ли мой отец визу. Работа по-прежнему ведётся, но, возможно, его со мной там не будет. Не знаю, чему отец учит Макгрегора, но мой говорил мне, что нельзя сдаваться и всегда нужно проявлять уважение. Я так и поступаю. Собираюсь преподать Конору пару уроков в клетке», — сказал Нурмагомедов.

Ещё одной темой вечера стало посещение обоими бойцами финального матча чемпионата мира по футболу в России между Францией и Хорватией. Однако вопрос касался не самой игры или впечатлений от мундиаля. Так, один из журналистов спросил, как Нурмагомедов отреагировал на совместную фотографию Макгрегора с президентом страны Владимиром Путиным.

«Что я тогда испытал? Ничего. Лично я никогда не хотел с кем-либо сфотографироваться, независимо от того, президент это или кто-то ещё», — признался Хабиб.

В ответ Макгрегор спросил Нурмагомедова: «Ты что, не уважаешь своего президента Владимира Путина?» Но дагестанец ответил, что у него не было цели сфотографироваться с российским лидером.

В конце спортсмены всё же решили немного поговорить о бое. Россиянин усомнился в том, что его оппонент готов к поединку, и пообещал защитить чемпионское звание.

«Я чувствую себя абсолютно расслабленным, в октябре нам предстоит долгая ночь. Не понимаю, что он собирается делать в октагоне. У него нулевые навыки в борьбе. Он проиграл болевыми в трёх поединках. Возможно, он надеется, что ему поможет его виски? Я дерусь ради славы и наследия, а он лишь из-за денег», — заявил Нурмагомедов.

Ирландец рассказал, что усиленно работал над своими навыками в партере, и выразил уверенность, что будет наслаждаться поединком в Лас-Вегасе.

В заключение пресс-конференции прошла традиционная дуэль взглядов. Руководство UFC решило перестраховаться, и своё место на подиуме заняли несколько вооружённых офицеров полиции. Однако серьёзных инцидентов удалось избежать. Спортсмены встали лицом к лицу, причём Нурмагомедов был сдержан, в то время как Макгрегор продолжал что-то говорить своему будущему противнику.

Но даже во время этой процедуры ирландец успел вступить в очередной конфликт. На этот раз с Али Абдель-Азизом. Менеджер Нурмагомедова что-то сказал Макгрегору, за что получил добрую порцию оскорблений и угроз со стороны экс-чемпиона. К этому времени сам Хабиб уже покинул сцену, а Конор остался в одиночестве позировать перед камерами.