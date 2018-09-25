Российский боец UFC Лобов: Макгрегор может легко побороть Нурмагомедова и победить в партере

Российский боец смешанного стиля Артём Лобов уверен в победе своего друга, ирландца Конора Макгрегора над россиянином Хабибом Нурмагомедовым в бою за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Все говорят так, будто Конор совсем не умеет бороться, а Хабиб совсем не умеет бить. Хабиб действительно не умеет бить. Но то, что Конор не умеет бороться, — ложь. Он легко может побороть Хабиба и победить в партере», — приводит слова Лобова BJ Penn.

Он отметил, что в борьбе лучше ориентируется Нурмагомедов, однако команда Макгрегора готова к такому развитию событий.

Ранее Тони Макгрегор, отец бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, заявил, что в бою с его сыном Нурмагомедов не продержится и одного раунда.