Российский боец UFC Лобов: Макгрегор может легко побороть Нурмагомедова и победить в партере

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Российский боец смешанного стиля Артём Лобов уверен в победе своего друга, ирландца Конора Макгрегора над россиянином Хабибом Нурмагомедовым в бою за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Российский боец UFC Лобов: Макгрегор может легко побороть Нурмагомедова и победить в партере
  • Reuters

«Все говорят так, будто Конор совсем не умеет бороться, а Хабиб совсем не умеет бить. Хабиб действительно не умеет бить. Но то, что Конор не умеет бороться, — ложь. Он легко может побороть Хабиба и победить в партере», — приводит слова Лобова BJ Penn.

Он отметил, что в борьбе лучше ориентируется Нурмагомедов, однако команда Макгрегора готова к такому развитию событий.

Ранее Тони Макгрегор, отец бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, заявил, что в бою с его сыном Нурмагомедов не продержится и одного раунда.

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